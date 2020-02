Stade Rennais : CDF, C1… Steven Nzonzi dévoile ses objectifs.

Arrivé cet hiver au Stade Rennais en provenance de l'AS Rome, Steven Nzonzi sait clairement ce qu’il veut. Le milieu de terrain a dévoilé ses objectifs pour la suite de la saison.

L’aveu de Steven Nzonzi sur ses débuts au Stade Rennais

Steven Nzonzi est la grosse recrue hivernale du Stade Rennais. L’international français a rejoint le club breton cet hiver sous la forme d’un prêt en provenance de l’AS Rome. Il a fêté sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs hier mardi lors de la victoire rennaise face à Belfort (3-0). Avec ce succès, le Stade Rennais se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France.

Steven Nzonzi se dit satisfait de ses débuts à Rennes. Il a en profité pour souligner l’importance de s’imposer face à l’équipe de National 2 afin de poursuivre la compétition, mais aussi pour faire le plein de confiance avant les prochaines échéances. « Le plus important était la qualification. Ce ne sont jamais des matches faciles à aborder. Mais au final on s'en sort plutôt bien. Il y a de très belles échéances à venir », a lancé le milieu de terrain en conférence de presse.

Un objectif majeur clairement affiché ?

Si le Stade Rennais poursuit son chemin en Coupe de France, l’objectif majeur du club reste bien évidemment la Ligue des Champions. Troisièmes de Ligue 1 après 24 journées, les Bretons souhaitent se qualifier pour la C1, ce qui serait une première dans l’histoire du club. « Je suis revenu ici avec l’objectif de retrouver mon meilleur niveau physique, de me sentir bien de prendre du plaisir », a confié Steven Nzonzi.

Le Stade Rennais compte présentement un petit point d’avance sur le quatrième de Ligue 1, le LOSC. Les hommes de Julien Stéphan sont déterminés à conserver ce positionnement et à aller chercher cette place qualificative pour la Ligue des Champions. « En Ligue 1, il va falloir être très sérieux. On va tenter de garder cette troisième place et se battre jusqu'au bout pour finir dans le haut du tableau », a déclaré le milieu de terrain. Mais le joueur de 31 ans sait que cette mission ne « va pas être facile ». En revanche, il est persuadé que le club breton possède les armes nécessaires pour atteindre cet « objectif » à l’issue de la saison.

Après une semaine riche en émotions, les Rennais devront poursuivre sur cette lancée, en tentant de s’imposer à Reims, ce dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1.