OL : Objectif 2024, Jean-Michel Aulas place la barre très haute

L’ OL a dévoilé son bilan financier au titre du semestre dernier, bouclé le 31 décembre 2019. Jean-Michel Aulas s’est également projeté sur les quatre saisons prochaines. Il vise un chiffre d’affaires colossal d’ici 2024.

L’ OL affiche un état financier positif sur le dernier semestre 2019

Lyon a appris dans un communiqué financier que le club a connu une hausse de ses revenus lors des six derniers mois. Soit une augmentation de 17% sur les produits des activités, comparativement à l’exercice précédent qui était à 197,2 millions d'euros. Le club de Jean-Michel Aulas a également fait un excédent brut d’exploitation (EBE) de 61,8 millions d'euros, soit une hausse de 15%.

L’Olympique Lyonnais se réjouit ainsi de son « nouveau record des produits des activités et d’EBE ». Les transferts aux prix élevés de Tanguy Ndombele à Tottenham (60 M€), de Ferland Mendy au Real Madrid (48 M€) et de Nabil Fekir au Betis Séville (environ 20 M€) ont rapporté un gros pactole à l’OL. Les recettes de l’organisation d’événements au Groupama Stadium et de la billetterie ont aussi contribué à la santé financière du Groupe OL. Malgré la baisse des droits Télé, de 5 %, sur le dernier trimestre 2019.

Jean-Michel Aulas vise un chiffre d’affaires de 440 M€

Pour les quatre saisons prochaines (2020-2024), l’Olympique Lyonnais vise un chiffre d’affaires supérieur à 420 millions d'euros, soit 440 millions d'euros.

« Fort d’un modèle économique vertueux, porteur d’une croissance forte et continue depuis 4 ans, le Groupe continue d’afficher, au 1er semestre 2019-2020, des performances financières en nette progression, matérialisée par de nouveaux records des produits des activités et d’EBITDA sur un premier semestre, malgré une première partie de saison en deçà des objectifs en championnat (Ligue 1) et marquée par de nombreuses blessures au sein de l’effectif professionnel masculin », a commenté l' OL, sur son compte Twitter.

Parlant des résultats sportifs peu satisfaisants, notons que l' OL est 9e de Ligue 1 avec 33 points. Soit 16 points de moins que l' OM qui pointe à la 2e place. Lyon a par ailleurs 28 points de retard sur le leader du championnat, le PSG, après 24 journées.