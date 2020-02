OM : Absence de Nemanja Radonjic, les raisons sont connues

L’ OM se déplacera à Lyon ce mercredi soir (21h05) pour les quarts de finale de la coupe de France. L’ailier gauche de l’ Olympique de Marseille Nemanja Radonjic ne sera pas du déplacement sur la pelouse du Groupama Stadium pour raison de santé.

Nemanja Radonjic victime de douleurs

C’est une formation marseillaise amoindrie qui ira affronter l’ OL ce soir. Le défenseur central Duje Caleta-Car et le latéral gauche Jordan Amavi ne seront pas du déplacement. Ils sont suspendus en raison de 3 cartons jaunes accumulés en l’espace de 10 matches officiels. Dario Benedetto ne sera pas présent non plus. Le buteur argentin est victime de douleurs à un talon d’Achille. Trois absences qui n’ont pas surpris les supporters marseillais. Ils s’y attendaient plus ou moins.

En revanche, les inconditionnels phocéens ne s’attendaient pas à l’absence de Nemanja Radonjic. Et pourtant, l’international serbe est bel et bien absent. André Villas-Boas a expliqué que l’ancien de l’ Etoile Rouge de Belgrade souffrait de douleurs « abdominales et au pubis ». Un état de santé qui a donc obligé l’ex-Romain à rester à Marseille pour se faire soigner. Le retour de Nemanja Radonjic est prévu pour le déplacement à Lille, dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1.

Enfin, Steve Mandanda a été convoqué par le technicien portugais. Mais ce n’est pas sûr qu’il soit aligné. En effet, le gardien de l’ OM n’était pas présent à l’entraînement collectif lundi. En plus, le champion du monde avait ressenti un malaise contre le Toulouse FC (1-0). Selon les informations de L’Equipe, Steve Mandanda souffre de douleurs aux quadriceps. Des douleurs qui n’auraient pas encore lâché le champion du monde ?