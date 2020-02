Allô le PSG, c’est possible d’y arriver sans Neymar Jr !

Pour le match de coupe opposant Dijon au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel n'a pas convoqué Neymar Jr. Le brésilien est sans doute préservé pour le match face à Dortmund. On a l'impression que pour Tuchel, il n'est pas possible d'aller loin en Ligue des Champions sans Neymar.

Un seul match de préparation pour Neymar Jr avant Dortmund !

Il y a quelques jours, nous vous avons révélé qu'il y avait une crise à Manchester City. Les cadres se plaignaient des rotations incessantes de Guardiola, qui selon eux avaient causé un manque de rythme chez les joueurs. Le rythme est très important pour les sportifs de haut niveau. L'entraînement, c'est bien, mais enchaîner les matches de compétition, c'est mieux pour le rythme. La star brésilienne du PSG n'aura qu'un seul match dans les jambes avant d'affronter Dortmund, le déplacement à Amiens de samedi prochain. Il est très peu probable qu'il participe à plus de 60 minutes de ce match qui verra sans doute beaucoup de joueurs du PSG crispés.

C'est donc un gros risque pris par Tuchel qui n'aura probablement pas un Neymar Jr à 100 % de ses capacités contre l'équipe de Lucien Favre. Neymar ne devrait pas non plus avoir les jambes pour terminer le huitième de finale aller de la Ligue des Champions, qui promet d'avoir un rythme très élevé. Même si on comprend le choix du technicien allemand, nous pensons que le brésilien aurait pu jouer quelques minutes mercredi contre Dijon.

Même sans Neymar, c'est possible d'aller loin en Champions League

Quelle sera donc la forme du brésilien, apparemment l'atout sans lequel le PSG ne peut pas passer le cap des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ? Pourtant, avant l'arrivée du brésilien au PSG, Laurent Blanc avait pu qualifier son équipe pour les quarts de finale de cette compétition. La saison dernière, c'est l'Ajax Amsterdam qui a atteint les demi-finales avec des jeunes joueurs et surtout sans Neymar. L'AS Monaco avait aussi réussi cet exploit, toujours sans le brésilien, mais avec Kylian Mbappé.

Quand il est en forme, Neymar est l'un des meilleurs joueurs au monde. Quand il n'est pas là, le PSG est sans doute moins redoutable, mais peut toujours aller loin en Ligue des Champions.