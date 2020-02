OL : Memphis Depay poursuit son contre-la-montre pour l'Euro 2020

Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche, Memphis Depay ne rejouera plus avec l’ OL cette saison. N’empêche que l’attaquant lyonnais espère disputer l’Euro 2020.

Memphis Depay n’en finit plus de surprendre

Mercredi, l’ OL reçoit l’ OM en quarts de finale de la Coupe de France. Une nouvelle affiche que va rater Memphis Depay. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche en décembre, l’attaquant lyonnais est forfait pour le reste de la saison.

S’il n’est pas attendu avant la saison prochaine avec Lyon, Memphis Depay affiche des progrès remarquables. Comme c’est le cas depuis quelques jours, l’attaquant de l’ OL vient encore de partager l’évolution de sa blessure. Dans une vidéo partagée mercredi, on voit le buteur néerlandais s’exercer en effectuant plusieurs courses avant de frapper dans une balle.

Des progrès qui interpellent, surtout quand on sait que Memphis Depay a été opéré il y a deux mois à peine. Il y a quelques jours, l’attaquant de l’ OL postait une vidéo où on le voyait enchaîner les exercices avec le ballon et des sauts sur un trampoline. Vendredi, le joueur de 26 ans avait posté une vidéo sur Twitter où il effectuait d’autres exercices sur un terrain synthétique.

Depay parti pour disputer l’Euro 2020 ?

A ce rythme, Memphis Depay pourrait revenir plus tôt que prévu. L’attaquant de l’ OL met toutes les chances de son côté pour disputer une nouvelle compétition internationale avec les Pays-Bas. Il souhaite en effet être convoqué par Ronald Koeman l’été prochain pour l’Euro 2020. Raison pour laquelle il se donne à fond pour participer à la compétition.

C’est dans ce sens que Memphis Depay a confié la gestion de sa blessure à un professeur de renommée. Pier Paolo Mariani jouit d’une excellente réputation après avoir notamment opéré Totti, Nesta, Ghoulam, Insigne ou encore Strootman. Si Depay est parti pour être éligible pour l’Euro 2020, à l’ OL c’est l’inquiétude.

Spécialiste du genou et membre du comité de gestion de l’ OL, Bernard Moyen conseillait récemment à Memphis Depay de ne pas aller trop vite en besogne. Pour l’expert, le risque de rechute est réel. Mais l’avis du spécialiste ne va visiblement pas freiner le joueur obstiné à disputer l’Euro 2020.