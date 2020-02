OL Groupe : Aulas annonce la promotion de Tony Parker

Jean-Michel Aulas, le président de l’ OL a informé, ce mercredi, que Tony Parker va intégrer le Conseil d’Administration du club, dans les prochains mois.

Tony Parker annoncé au Conseil d'Administration de l' OL Groupe

Partenaire de l’Olympique Lyonnais avec le club de Basket-ball, l’ASVEL, Tony Parker est également actionnaire de Reign FC, le club de la Major League Soccer (MLS) racheté par Jean-Michel Aulas. La star du basket est donc en affaires avec le grand patron de l’Olympique Lyonnais, par ailleurs PDG de l’ OL Groupe.

Et pour faire la place à l’ancien basketteur au sein de l’Olympique Lyonnais, le président de l’ OL a décidé de lui donner un siège au sein de Conseil d’Administration (CA). Jean-Michel Aulas l’a annoncé en conférence téléphonique, ce mercredi.

« On va faire en sorte de lui faire une place dans les mois qui viennent au sein du conseil d’administration de l’ OL Groupe », a-t-il fait savoir. « C’est une décision qui a été prise mardi au conseil d’administration. Ça fait partie des projets que nous avions, on va pouvoir l’intégrer », a précisé le dirigeant du club rhodanien.

OL Groupe : Aulas justifie l'intégration de Tony Parker dans le CA

Dans son explication, Jean-Michel Aulas a indiqué que « le fait d’intégrer Tony Parker au CA était un souhait partagé » entre lui et l’ancienne gloire du Basket. « C’est une pierre de plus dans le rapprochement avec Tony Parker, que j’apprécie beaucoup en tant que sportif puisqu’il a tout gagné dans sa fonction d’athlète de club et en équipe de France de basket », a justifié J-MA.

Rappelons que Tony Parker détient 3% des actions dans la franchise américaine Reign FC, priorité de l’ OL Groupe. Il est également le propriétaire et président de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne et du club féminin du Lyon-ASVEL