OM Mercato : Un milieu offensif bientôt bouclé par Zubizarreta ?

L’ OM devra se renforcer la saison prochaine. Ce qui n’est tout de même pas assuré à cause de la crise financière. Mais Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l’ Olympique de Marseille, ne manque pas d’idées.

OM mercato : contrat pro pour une pépite du centre de formation ?

André Villas-Boas et Dimitri Payet ont sollicité des renforts en fin de saison. Pour le technicien portugais et son maître à jouer, c’est la condition à remplir pour espérer faire une bonne participation en cas de qualification en Ligue des Champions. Mais le fait est que l’entraîneur de l’ OM et son vice-capitaine ne sollicitent pas. Ils mettent plutôt la pression sur les dirigeants.

Des pressions auxquelles Andoni Zubizarreta semble avoir trouvé une première réponse. Autrement dit, le directeur sportif de l’ OM serait disposé à renforcer l’effectif en fin de saison. Un nom aurait même déjà été coché. Selon les informations de Mathieu Grégoire, correspondant de L’Equipe à Marseille, il s’agit d’ Ugo Bertelli.

Un jeune milieu de terrain du centre de formation de l’écurie phocéenne. Présent à l’entraînement avec les pros lundi, le minot de 16 ans a été convoqué dans le groupe marseillais pour le déplacement à Lyon ce mercredi soir (21h05) en quart de finale de la coupe de France. C’est dire si Ugo Bertelli est un jeune très prometteur. D’où le désir d’Andoni Zubizarreta de lui proposer un contrat professionnel en fin de saison.

Enfin, Niels Nkounkou devrait se voir proposer le même contrat en fin de saison. Le tout est désormais de voir si les dirigeants de l' OM vont convaincre ces minots de signer pro. Ce que Jacques-Henri Eyraud et son staff n’ont pas (encore) réussi à faire avec Isaac Lihadji…