AS Monaco Mercato : Amiens reçoit un renfort venu du Rocher

L’Amiens SC s’est offert un troisième renfort cet hiver. Un joueur en manque de temps de jeu à l’AS Monaco rejoint le club picard, d’après les informations de L’Équipe.

L'AS Monaco prête l'un de ses gardiens de but à l'Amiens SC

Après deux prêts successifs, au Stade Rennais (janvier à juin 2019), puis au Cercle Bruges (juillet à décembre 2019), un jeune joueur formé à l’AS Monaco va finir la saison à l’Amiens SC. Il est prêté au club du président Bernard Joannin, sans option d’achat, jusqu’à la fin de la saison, selon le quotidien de sport.

D’après la source, le joueur en provenance de la Principauté va prendre la place de Boris Essele (20 ans). Ce dernier est le troisième portier du Sporting Club, mais il est touché à l'épaule et le coach Luka Elsner ne peut plus compter sur lui.

Loïc Badiashile rejoint Amiens après Opoku et Mbenza

Il s'agit de Loïc Badiashile, gardien de but de 22 ans. Il débarque en Picardie, à la suite de Nicholas Opoku et de Isaac Mbenza. Le défenseur ou milieu de terrain ghanéen et l’attaquant belge ont été prêtés à la formation amiénoise lors du mercato hivernal dernier. Le premier est en provenance de l’Udinese (Serie A) et le deuxième est arrivé d’Huddersfield Town, en D2 anglaise.

Loïc Badiashile est sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’à fin juin 2021. Lors de la première phase de la saison, il a pris part à 10 matchs en Jupiler pro League (championnat belge) et a encaissé 27 buts. Il était titulaire lors de toutes ses apparitions.

Indiquons que Loïc Badiashile est le grand frère de Benoît Badiashile (19 ans). Ce dernier a rejoint son frangin sur le Rocher en 2016, soit cinq ans après l'arrivée du premier. Contrairement à son aîné, il est défenseur central.