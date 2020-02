Chelsea Mercato : Accord trouvé pour le successeur de Willian

Entré dans la dernière année de son contrat avec Chelsea, Willian aura forcément un remplaçant s’il quitte le club londonien à l’issue de la saison. Les Blues tiendraient déjà son successeur.

Chelsea : Le remplaçant de Willian déjà connu ?

Décisif lors des grands rendez-vous avec Chelsea, Willian a eu un réel impact au sein du club londonien. Ce qui lui a valu une très large cote de popularité auprès des supporters du Stamford Bridge. Seulement voilà, à 31 ans et après 7 saisons passées à défendre les couleurs de Chelsea, l'international brésilien arrive à un tournant de sa carrière. Son contrat avec les Blues expire en juin prochain.

Si sa situation contractuelle n’évolue pas, l'ailier polyvalent devrait quitter le club anglais gratuitement à l’issue de la saison. Willian ne cache pas sa volonté de prolonger l’aventure avec le club londonien. Mais les dirigeants britanniques ne l’entendent pas vraiment de cette oreille. L’hypothèse d’un départ du Brésilien à l’issue de la saison prend de l'ampleur. En effet, Willian n’a jusqu’ici pas reçu d’offre de prolongation de la part de sa direction. Par conséquent, le milieu offensif se rapproche inéluctablement vers un départ gratuit. Et Chelsea tiendrait déjà son remplaçant.

Hakim Ziyech pour remplacer Willian ?

En effet, Chelsea semble avoir trouvé le successeur idéal de Willian. Les Blues souhaitent s’attacher les services d’Hakim Ziyech, le joueur de l’Ajax Amsterdam. Selon les informations divulguées par Daily Telegraph, les dirigeants londoniens et leurs homologues hollandais auraient déjà trouvé un accord pour le recrutement de l’international marocain.

Les négociations entre les deux parties se sont intensifiées ces derniers jours et les Blues seraient finalement parvenus à trouver un terrain d'entente avec les Ajacides. Chelsea serait prêt à claquer 45 millions d’euros pour le transfert d'Hakim Ziyech. Chelsea souhaiterait boucler le dossier le plus rapidement possible.

Le recrutement d’Hakim Ziyech permettra au club entrainé par Franck Lampard de renforcer son secteur offensif et de compenser les possibles départs de Willian et Pedro. Mais rien n’est encore officiel dans ce dossier.