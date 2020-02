FC Barcelone : Luis Suarez, un retour rapide dans les tuyaux

Opéré du genou en janvier dernier, Luis Suarez est censé reprendre la compétition avec le FC Barcelone d'ici 4 ou 5 mois. Mais aux toutes dernières nouvelles, le buteur uruguayen pourrait revenir avant cette date.

Processus de guérison accéléré pour Luis Suarez ?

Luis Suarez n’est plus présent avec le FC Barcelone depuis début janvier, date à laquelle il a été opéré au genou. Le staff médical des Catalans avait alors annoncé une indisponibilité de 4 ou 5 mois pour l’international uruguayen. Son retour est donc prévu en avril ou mai. Mais rien n’est sûr, Luis Suarez pourrait ne pas revenir avant la fin de la saison.

C’est à cette éventualité que les supporters barcelonais avaient été préparés. Ce qui explique les nombreuses démarches des recruteurs du FC Barcelone pour signer un autre buteur lors du mercato hivernal.

Luis Suarez de retour à la compétition en avril ?

Mais une bonne nouvelle a été annoncée ce mercredi. Selon les informations publiées par Goal, Luis Suarez pourrait revenir à la compétition en avril, soit plus tôt que les délais prévus par les pronostics des médecins. Le média assure même tenir de sources proches du club catalan que l’ancien de Liverpool se déplace déjà sans ses béquilles et parvient à marcher correctement. La dernière visite médicale faite par l’avant-centre des Blaugranas aurait même confirmé une rééducation accélérée et un retour plus vite que prévu sur les pelouses.

Enfin, Luis Saurez lui-même serait optimiste et très chaud pour un retour rapide afin de pouvoir participer aux demi-finales de la Ligue des Champions. Bien sûr que Lionel Messi et ses coéquipiers devraient d’abord se qualifier sans El Pistolero…