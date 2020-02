Liverpool Mercato : Succession de Firmino, Klopp a son idée !

Alors que Roberto Firmino, l'avant-centre actuel de Liverpool, pourrait partir au Bayern Munich l'été prochain, Jürgen Klopp et les dirigeants des Reds travailleraient déjà sur son remplacement et auraient érigé en priorité l'une des stars actuelles de la Bundesliga...

Jürgen Klopp vise un serial buteur !

Plus que très bien parti pour remporter son premier titre de champion d'Angleterre depuis 1990, Liverpool vit une période exceptionnelle depuis l'arrivée aux commandes de Jürgen Klopp. Finalistes puis vainqueurs de la Ligue des Champions ces deux dernières années, les Reds formatés par l'entraîneur allemand sont devenus quasiment invincibles - deux défaites toutes compétitions confondues en 2019-2020 - et cassent tous les records en Premier League.

S'appuyant notamment sur un redoutable trio offensif composé de Sadio Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino, Klopp va sans doute devoir chercher un nouveau numéro 9 puisque le dernier cité est fortement convoité par le Bayern Munich, le club allemand étant apparemment disposé à mettre près de 90 millions d'euros sur la table pour s'offrir les services de l'international brésilien.

Souhaitant devancer l'éventuel départ de Firmino, l'entraîneur allemand aurait d'ores et déjà une idée pour lui succèder, en l'occurrence Timo Werner. Actuel deuxième meilleur buteur - 20 réalisations - du Championnat d'Allemagne derrière Robert Lewandowski (Bayern Munich), l'attaquant du RB Leipzig pourrait quitter le club allemand à la fin de la saison après quatre saisons de bons et loyaux services et intéresserait fortement l'entraîneur de Liverpool selon une information communiquée par Bild.

Les Reds devraient cependant avoir de la concurrence sur ce dossier puisque le média allemand affirme que la Juventus Turin, l'Inter Milan, Chelsea et l'Atlético de Madrid auraient également l'intention de se battre pour attirer l'international germanique (29 sélections, 11 buts).