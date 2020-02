Barça Mercato : La Real Sociedad très claire pour Willian José

Le Barça envisage de signer Willian José en tant que joker médical pour combler la longue indisponibilité d’Ousmane Dembélé. La Real Sociedad ne semble pas opposée à un départ de son joueur. Mais l’affaire est encore très loin d'être dans la poche pour les recruteurs barcelonais.

La Real Sociedad pas opposée à un départ de Willian José ?

Le Barça ne peut plus compter sur Ousmane Dembélé jusqu’en fin de saison. L’international français est victime d’une rupture totale du biceps fémoral de la cuisse droite. Une blessure qui va éloigner l’ancien Rennais de la compétition pendant plus de 5 mois. Une longue indisponibilité de l’ex-joueur du Borussia Dortmund qui permet aux recruteurs catalans de signer un joker médical. Et l’heureux élu pourrait être Willian José, attaquant de la Real Sociedad.

Un intérêt du Barça auquel les dirigeants de la Real Sociedad ne semblent pas opposés. Présent en conférence de presse ce mercredi, Imanol Alguacil a assuré que si Josep Maria Bartomeu et son staff « mettaient les 70M€, il n’y aurait rien à dire ». Autrement dit, le joueur basque pourrait rejoindre les Blaugranas en échange de 70 millions d’euros, sa clause libératoire.

Pas de départ de Willian José avant la fin de la saison ?

Mais le Barça serait bien inspiré de ne pas crier victoire dès maintenant parce que le timing ne colle pas. En effet, la suite des déclarations de l’entraîneur de la Real Sociedad ne devrait pas permettre aux recruteurs barcelonais d’envisager une signature de Willian José dès à présent. Selon Imanol Alguacil, le joueur « veut continuer » avec le club basque et ne devrait pas s’en aller avant la fin de la saison.

Autrement dit, les Blaugranas devraient attendre la fin du championnat pour signer l’attaquant basque. Or, les Barcelonais visent un joker médical…