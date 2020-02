Le onze des joueurs de la Premier League libres en juin prochain

En faisant un tour sur transfermarkt, on se rend compte que plusieurs joueurs seront libres de tout contrat le 30 juin. L’occasion pour les clubs de se renforcer sans trop dépenser. Nous avons fait une sélection de l’équipe type des joueurs de la Premier League libre le 30 juin prochain.

Comme gardien de but, une légende de la Premier League

Un choix difficile entre les deux grands gardiens. L'ancien mur de l'Angleterre, Joe Hart ou Willy Caballero de Chelsea. Caballero a été réintégré comme numéro 1 des Blues contre Leicester récemment, mais nous avons décidé de choisir Joe Hart pour notre onze, car il a six ans de moins et possède une grande expérience de la Premier League et de la scène internationale.

Sélection finale : Joe Hart

Une défense à quatre, avec des trentenaires sur le déclins

Toby Alderweireld a signé une prolongation de contrat à Tottenham en décembre, mais son partenaire Jan Vertonghen, défenseur central, n’a pas encore d’accord avec l’équipe de José Mourinho. Wes Morgan, capitaine de Leicester pendant sa remarquable saison de champion, a glissé vers le bas de la hiérarchie derrière le duo naissant de Jonny Evans et Caglar Soyuncu. En fin de contrat, il n’a joué que 159 minutes de championnat cette année.

Le Jamaïcain Adrian Mariappa, un autre joueur de Watford, qui peut également jouer en tant qu'arrière droit, a vu beaucoup de matches de première league sur le banc. A 33 ans, il sera sans club après le 30 juin prochain. Christian Fuchs a connu une saison similaire à celle de Morgan à Leicester. L'arrière gauche entre directement dans notre onze, devant Charlie Daniels de Bournemouth et Jose Holebas de Watford, tous deux libres l’été prochain.

Nathaniel Clyne n'a pas réussi à relancer sa carrière lors d'un prêt à Bournemouth et est depuis revenu à Liverpool. Avec Trent Alexander-Arnold dans une forme étincelante, l'ancien arrière droit de Southampton devrait quitter Anfield cet été.

Sélection finale : Vertonghen, Mariappa, Fuchs et Clyne

Trois joueur talentueux conduits par David Silva au milieu

Adam Lallana, le coéquipier de Clyne à Liverpool, sera également disponible gratuitement dans six mois. Il apportera sa compétence et son énergie au milieu de terrain, l'ailier de Bournemouth Ryan Fraser étant tout aussi menaçant sur le flanc opposé. Le meneur de jeu de Manchester City David Silva - qui quittera l'Etihad après 10 ans de service - est sans aucun doute le premier nom sur notre feuille de match et se trouve au cœur du milieu de terrain.

Sélection finale : Lallana, Fraser et David Silva

Trois attaquants de Chelsea, avec en tête Olivier Giroud

Willian a été lié à un transfert vers le FC Barcelone le mois dernier, mais est finalement resté à Chelsea. Le contrat du brésilien expire en fin de cette saison. L'ancienne star du Barça Pedro a perdu la faveur de Stamford Bridge. En fin de contrat cet été, il est un titulaire indiscutable sur la gauche d'un trio de tête dans notre onze.

Olivier Giroud est logiquement à la pointe de notre attaque. En fin de contrat dans un peu plus de quatre mois, l’été de Giroud sera sans doute très agité.

Sélection finale : Willian, Pedro et Giroud