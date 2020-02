Mauricio Pochettino : passé, présent, futur, Premier League ?

L'ancien patron de Tottenham, Mauricio Pochettino, se réjouirait d'une nouvelle occasion de se faire une place en Premier League. L'Argentin, qui est devenu manager de Tottenham en mai 2014 après avoir quitté Southampton, avait mené le club du nord de Londres en finale de la Ligue des Champions la saison dernière.

Mauricio Pochettino : "j'adorerais travailler en Premier League"

Cependant, après une série de matches incohérents qui l'ont vu abandonner la compétition pour le top 4, l'Argentin a été licencié par les Spurs en novembre - et rapidement remplacé par José Mourinho. Avant de quitter Tottenham, le technicien de 47 ans avait été lié à Manchester United, ainsi qu'au Real Madrid, le géant espagnol.

Lors du podcast de "Sky Sports" In The Pink, Pochettino a révélé qu'il serait tenté par un autre poste en première division anglaise si la bonne opportunité se présentait. "Pour être honnête, j'adorerais travailler en Premier League", a-t-il déclaré. "Cela va être difficile, je sais, et pour l'instant, il faut attendre et nous verrons ce qui se passera. (...) Je suis prêt et j'attends un nouveau défi. J'ai la conviction et la confiance que le prochain défi sera fantastique".

Mauricio Pochettino : "Très fier de tout ce que j'ai accompli" chez les spurs

Pochettino, cependant, a soutenu qu'il n'y avait, pour l'instant, que des "rumeurs". Malgré la façon dont son mandat s'est terminé, l'ancien patron des Spurs reste "très fier de tout ce que j'ai accompli", ayant été manager "à un moment charnière pour le club" avant la construction de leur nouveau stade. "Tout ce que j'ai dû faire était très effrayant dans ces moments-là", a-t-il déclaré. "Détruire White Hart Lane et construire un nouveau stade, jouer à Wembley et à Milton Keynes, seuls les gens du football savent combien il était difficile de gérer ces situations. Appliquer une nouvelle philosophie et de nouvelles idées a été très difficile, mais je suis très fier du succès que nous avons eu et de faire passer Tottenham à un autre niveau."

"Jouer la Ligue des Champions pendant trois ou quatre ans et finir plusieurs fois devant Arsenal en Premier League est un grand héritage pour moi", a ajouté Pochettino. "Gagner un titre serait une grande récompense mais pour nous, c'est l'héritage, avoir le club et le stade à Tottenham. C'est plus que de gagner des titres".