ASSE : Claude Puel se confie sur l’état d’esprit de Saint-Étienne

Mal en point en Ligue 1, l’ ASSE affronte le SAS Épinal, jeudi (21h) à Nancy, en Coupe de France. Claude Puel s’est montré rassurant sur l’état d’esprit de son équipe, avant le quart de finale.

L’ ASSE est au bord de la crise avant son match contre le SAS Épinal en coupe de France. En plus des mauvais résultats (7 défaites en 8 matchs de Ligue 1), l’AS Saint-Étienne compte de nombreux blessés dans ses rangs. Claude Puel enrage, mais garde la tête haute, afin de ne pas abattre son équipe.

Dans la même veine, il assure que le moral de son groupe n’est pas affecté par la situation difficile que l’équipe traverse en ce moment. « Il n’y a pas d’abattement au sein du groupe, même si on ne peut pas avoir le sourire dans une telle période », a indiqué l’entraineur et manager général des Verts en conférence de presse.

Les Stéphanois restent sur une série de trois défaites en Championnat, respectivement contre le FC Metz (3-1), l’ OM (0-2) et le Montpellier HSC (1-0). Néanmoins, Claude Puel est confiant. Il espère un déclic contre le club de National 2. « On a une envie commune de repartir de l’avant et de retrouver de la réussite. On est en ordre de bataille avant deux matchs décisifs, contre Épinal puis à Brest », a-t-il rassuré.

Alors que des joueurs sont sur le flanc dans son effectif, l’entraineur de l’ ASSE « promet de bien négocier le quart de finale », car avoue-t-il : « la coupe de France a toujours été un objectif ». « J’envisage seulement de l’aborder de la meilleure des manières pour le gagner », a-t-il lâché.

Le coach de l' ASSE se méfie quand même du club de National 2

En effet, le technicien des Verts se montre très prudent, vu le caractère assez particulier des matchs de coupe. Il invite dès lors ses joueurs à ne pas regarder les Spinaliens de haut. « Ce sera un match très disputé. On sait que dans les matchs de Coupes, les forces s’équilibrent. Les joueurs sont désinhibés, ils évoluent sans pression particulière. Lille a payé pour le savoir », a prévenu Claude Puel.

Rappelons qu’Épinal avait éliminé le LOSC (2-1), en 8e de finale.