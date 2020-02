OM : Performance, Dimitri Payet sur le toit de l’Europe !

Brillant avec l’ OM cette saison, Dimitri Payet se retrouve désormais au sommet d’une statistique européenne. Le milieu offensif de l’ Olympique de Marseille est tout simplement le meilleur Européen dans les passes clés.

Qu’est-ce que la passe clé ?

La passe clé est un nouveau concept. Et comme tout nouveau concept, elle est encore floue, voir ignorée, dans l’esprit du grand public. Pour l’instant, on retient que c’est une passe entraînant un but ou suscitant une grosse occasion de marquer. Autrement dit, les passes clés cassent les lignes défensives adverses et donnent lieu à des buts ou provoquent de véritables occasions de but. Elles permettent aux attaquants de se montrer très dangereux pour les défenseurs.

Dimitri Payet, N°1 des passes clés en Europe

L’une des raisons pour lesquelles l’ OM brille cette saison, c’est que Dimitri Payet serait le champion des passes clés en Europe. Ce classement se limite aux cinq plus grands championnats d’Europe, à savoir la Premier League (Angleterre), la Liga (Espagne), la Serie A (Italie), la Bundesliga (Allemagne) et la Ligue 1 (France).

Selon Whoscored, Dimitri Payet est le meilleur passeur clé dans ces cinq championnats. Le meneur de jeu de l’ OM délivre 4,1 passes clés par match en moyenne cette saison et devance ainsi des joueurs comme le Citizen Kevin De Bruyne et le Parisien Angel Di Maria.

Dire qu'il y a encore débat sur un retour de Dimitri Payet en équipe de France ! Pour sûr, les partisans du Réunionnais ne tarderont pas à brandir ce nouveau concept pour réclamer son retour en sélection, près d'un an et demi après sa dernière convocation.

Le top 5 des des passeurs clés en Europe

1 Dimitri Payet (OM) : 4,1

2 Kevin De Bruyne (Man City) : 3,7

3 Angel Di Maria (PSG) : 3,0

4 Lorenzo Pellegrini (AS Roma) : 2,9

5 Luis Alberto (Lazio Rome) : 2,9