OM : Onze titulaires, décision surprise de dernière minute

L’ OM ira défier l’ OL ce mercredi soir (21h05 sur France 3) en quart de finale de la coupe de France. Le onze titulaire de l’ Olympique de Marseille vient de tomber.

Surprise dans le onze titulaire de l’ OM contre l’ OL

André Villas-Boas a sorti le onze titulaire qu’il juge capable de battre l’ OL ce soir. L’entraîneur de l’ OM est privé de plusieurs joueurs (Jordan Amavi, Dario Benedetto, Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic). Des absences de taille qui n’ont toutefois pas empêché le technicien portugais de prendre une décision surprise de dernière minute. Il s’agit de la titularisation de Yohann Pelé, en lieu et place de Steve Mandanda.

On savait le champion du monde victime de douleurs aux quadriceps. L’ancien Havrais n’était en plus pas présent à l’entraînement collectif lundi. Mais qu’il ait été convoqué pour le déplacement sur la pelouse du Groupama Stadium pouvait faire croire qu’il serait aligné dans le onze titulaire de l’ OM.

Pour la tactique, André Villas-Boas est resté fidèle à son traditionnel 4-3-3. Ainsi, devant les cages gardées par Yohann Pelé, on trouve l’arrière-garde formée par Bouna Sarr à droite, Boubacar Kamara et Alvaro Gonzalez à la charnière et Hiroki Sakai à gauche. Le milieu du terrain est l’affaire de Valentin Rongier, Kevin Strootman et Morgan Sanson. Enfin, le trio offensif est formé par Maxime Lopez, Valère Germain et Dimitri Payet.

Le onze titulaire des Marseillais

Gardien : Yohann Pelé

Défenseurs : Bouna Sarr, Boubacar Kamara, Alvaro Gonzalez, Hiroki Sakai

Milieux : Valentin Rongier, Kevin Strootman, Morgan Sanson

Attaquants : Maxime Lopez, Valère Germain, Dimitri Payet (cap.)