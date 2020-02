AS Monaco : Grosse interrogation sur le choix de Robert Moreno

Près de deux mois après son arrivée, Robert Moreno semble toujours ne pas faire l’unanimité à l’ AS Monaco. Ancien vice-président du club de la Princpauté, Vadim Vasilyev ne comprend pas la signature du technicien espagnol.

Le choix de Robert Moreno interroge Vadim Vasilyev

Près de deux mois après le limogeage de Leonardo Jardim, les changements se font toujours attendre à l’AS Monaco. Aujourd’hui entraîné par Robert Moreno, le club de la Principauté pointe toujours à la 7e place de Ligue 1 comme lorsque le technicien portugais avait été remercié. De même, Monaco affiche toujours ses carences défensives avec 40 buts encaissés en 24 matches. Le club s’est fait sortir en Coupe de France par l’ ASSE.

Robert Moreno peine encore à imprimer sa marque à l’ AS Monaco. Le choix du technicien espagnol intrigue même Vadim Vasilyev. L’ancien vice-président du club du Rocher ne comprend pas le choix de l’ancien sélectionneur espagnol. Au micro de Sport-Express, le dirigeant russe s’interroge, le successeur de Leoardo Jardim parviendra t-il à s’adapter à la culture du football français ?

Moreno attendu à la fin de la saison

Malgré cette inquiétude, Vadim Vasilyev estime qu’il est encore tôt pour juger Robert Moreno, « puisque c’est son premier club ». Pour le moment, le bilan de l’ancien sélectionneur de la Roja n’enthousiasme pas vraiment.

Après neuf matches dirigés sur le banc de l’ AS Monaco, Robert Moreno compte quatre victoires pour autant de défaites et un nul. Le club de la Principauté est à six points du podium. Eliminé en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, il ne reste plus que la Ligue 1 à Monaco. Le coach monégasque voudra sans doute finir mieux qu’une 7e place pour faire taire ses détracteurs.