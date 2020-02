ASSE : Kolodziejczak de retour, Puel a-t-il passé l’éponge ?

Timothée Kolodziejczak fait son retour dans le groupe de l’ ASSE contre l’Épinal, jeudi soir. Il figure parmi les joueurs convoqués par Claude Puel pour le quart de finale de coupe de France. Du coup, on se demande si l’entraineur de l’AS Saint-Étienne l'a gracié pour de bon.

Kolodziejczak dans le groupe de l' ASSE contre l’Épinal

Écarté du groupe de l’ ASSE ces dernières semaines, Timothée Kolodziejczak est de retour. Il a été retenu par Claude Puel pour le déplacement des Stéphanois au Stade Marcel-Picot à Nancy. L'AS Saint-Étienne affronte en effet le SAS Épinal (club de National 2), en Coupe de France, jeudi (21h). Timothée Kolodziejczak n’a plus joué en Ligue 1 depuis le match perdu contre le Stade Rennais (2-1), le 30 novembre 2019.

L’entraineur des Verts lui reprochait son manque d’implication à l’entrainement. Le coach pointait également l’état d’esprit du joueur de 28 ans. Ce dernier n’accepterait pas de jouer à un autre poste qu’en défense centrale. Or, Claude Puel préfère la paire Loïs Perrin - Wesley Fofana. Ou encore William Saliba revenu de blessure en janvier 2020.

« La prochaine fois qu’il (Kolodziejczak, ndlr) devra jouer à un poste donné, il sera d’accord », avait balancé le technicien en conférence de presse. C’était après avoir éliminé le Paris FC en 8e de finale de la Coupe de France.

En effet, Timothée Kolodziejczak a manqué les 9 dernières journées de Ligue 1. Il était néanmoins sur le banc de touche à Strasbourg (19e journée) et contre le FC Nantes (20e journée). Cela fait donc quasiment deux mois et demi que l’arrière prêté à l’ ASSE n’a plus joué en championnat.

En revanche, le natif d'Arras a fait deux apparitions en coupe de France face au FC Bastia-Borgo (3-0) et en Coupe de la Ligue contre le PSG (1-6). C'était respectivement les 5 et 8 janvier 2020. Ce n'est donc pas surprenant de le voir sur la liste de Sainté en coupe.

Timothée Kolodziejczak de retour en grâce ?

Mais il est possible que Timothée Kolodziejczak soit de retour en grâce, car le club ligérien compte plusieurs blessés. Et son entraineur ne devrait pas se passer encore longtemps de l'ancien Lyonnais. Surtout que l' ASSE (15e) est sérieusement menacée de relégation en championnat. À noter que Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz et Zaydou Youssouf (en instance d’être opéré) sont absents.

Le groupe de l’ ASSE contre le SAS Épinal : Vermot, Ruffier, Moulin - Saliba, Kolodziejczak, G. Silva, Trauco, Palencia, Perrin, Debuchy, Maçon, W. Fofana - M’Vila, M. Camara, Benkhedim, Diousse - Diony, Honorat, Bouanga, Charles Abi.