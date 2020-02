PSG : Neymar forfait contre Dortmund ? Tuchel dans le doute

À l’issue de la large victoire du PSG face à Dijon FCO (6-1), Thomas Tuchel a donné des nouvelles de Neymar. Et l’entraineur parisien a fait savoir que le crack brésilien n’était pas certain de participer à la rencontre contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions.

PSG : Grosse inquiétude pour Neymar ?

Victime d’une blessure aux côtes lors de la victoire parisienne (5-0) face à Montpellier HSC, Neymar n’a plus rejoué avec le Paris SG depuis deux semaines. Il a été préservé lors des trois derniers matchs du PSG. En effet, l’international brésilien a manqué le déplacement à Nantes (2-1). Il a également manqué la réception de l’Olympique Lyonnais le week-end dernier (4-2).

S’il a repris l’entrainement au Camp des Loges cette semaine, Neymar était trop du juste pour le déplacement à Dijon FCO en Coupe de France. Thomas Tuchel n’a pas voulu prendre de risque et a décidé de le laisser au repos. Neymar n’a pas pris part au festival offensif des Parisiens face à Dijon FCO (victoire 6-1). Une longue absence qui fait planer un léger vent d’inquiétude du côté du Parc des princes.

Neymar incertain pour le match contre Borussia Dortmund

Interrogé à l’issue de la rencontre face à Dijon, Thomas Tuchel ne s’est pas montré rassurant pour le Ney. L’entraineur du PSG n’a pas écarté un possible forfait de son attaquant face au Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions. « Je ne peux pas assurer à 100% qu’il pourra jouer à Dortmund », a-t-il lâché.

En clair, l’ancien Barcelonais n’a toujours pas retrouvé la plénitude de ses moyens physiques et est incertain pour le départ à Dortmund. « On va discuter et décider vendredi, le plus tard possible. On ne peut pas risquer sa santé », a ajouté le coach du PSG. Une réponse plus ou moins inquiétante à six jours du déplacement en Allemagne.

Pour rappel, le PSG ira défier le Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions au Signal Iduna Park le mardi 18 février. En attendant ce choc européen, les Parisiens vont se rendre au stade de la Licorne ce samedi pour affronter Amiens SC.