OM : Blessure de Dimitri Payet, les toutes premières nouvelles

Dimitri Payet est sorti à la 73e minute du match entre l’ OL et l’ OM (1-0), mercredi soir en quart de finale de la coupe de France. On en sait désormais un peu plus sur l’état de santé du maître à jouer de l’ Olympique de Marseille.

Dimitri Payet sorti sur blessure lors de l' OL - OM ?

C’est certainement une éventualité à laquelle les supporters marseillais n’avaient pas pensé. Dimitri Payet, le maître à jouer, n’a pas terminé le choc des quarts de finale de la coupe de France entre l’ OL et l’ OM (1-0), mercredi soir au Groupama Stadium. Le Réunionnais est sorti suite à une douleur ressentie aux ischios de la jambe gauche.

Bien sûr que ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’ OM et ses supporters. A cette période de la saison, l’écurie phocéenne a plus que jamais besoin de son milieu offensif, auteur de 8 buts et de 3 passes décisives en 19 matches de Ligue 1.

Villas-Boas donne les premières nouvelles sur la santé de Dimitri Payet

Mais les supporters ne devraient pas trop s’inquiéter. C’est vrai que le joueur de 32 ans est sorti à la suite d’une alerte à la jambe gauche, mais il s’agit probablement d’un malaise qui n'est pas très grave. C’est le message délivré par André Villas-Boas. En effet, en conférence de presse d’après-match, le technicien portugais a annoncé que « pour Dimitri Payet, ça n’a pas l’air d’être grand-chose ».

Mais attention, il convient tout de même de rester vigilant. Car l’entraîneur de l’ OM n’a pas manqué d’ajouter que l’ancien Hammer « fera des examens jeudi… ». Même si le Lusitanien estime qu’ « il devrait être là pour Lille ».