OL - OM (1-0) : CdF, Ménès bouillonne de rage après la rencontre

L’ OL a battu l’ OM (1-0), mercredi soir en quart de finale de la coupe de France. Pierre Ménès ne gardera manifestement pas un souvenir impérissable de cet Olympico.

Pierre Ménès impatient de voir le choc OL - OM

Le match des quarts de finale de la coupe de France entre l’ OL et l’ OM avait tout pour faire croire qu’il s’agirait d’un choc à ne manquer sous aucun prétexte. C’est certainement ce qu’avait pensé Pierre Ménès, qui attendait « avec une certaine impatience l’Olympico programmé en soirée, au Groupama Stadium ». Et l’on ne pouvait pas en vouloir au journaliste de Canal+ de penser ainsi.

On avait bien une formation lyonnaise mal en point en championnat, mais qui voulait se venger de sa défaite du match aller de Ligue 1. En plus, l’entraîneur Rudi Garcia avait une revanche à prendre sur les Marseillais, dont il est régulièrement la risée depuis son changement de banc.

En face, il y avait l’ OM avec son retour en forme et son excellent parcours cette saison. Solides 2es de Ligue 1, les Phocéens devancent les Rhodaniens de 16 points et restaient sur une impressionnante série de 16 matches sans défaite toutes compétitions confondues.

Pierre Ménès profondément déçu par l’Olympico

Mais Pierre Ménès avait été « sans doute trop naïf et optimiste » de croire que cet Olympico serait digne d’une affiche. Déçu par la prestation des acteurs, le célèbre confrère estime avoir suivi un match entre « une équipe de Lyon qui ne met pas un pied devant l’autre et une formation marseillaise qui montre de sérieux signes d’épuisement… ».

Pierre Ménès a même parlé de « niveau technique effarant » pour indiquer une idée de l’ennui qu’il a eu de suivre la rencontre. Il s’est alors dit surpris que l’ OL soit en 8e de finale de la Ligue des Champions et l’ OM 2e de Ligue 1. Car il estime que des clubs de quartier auraient produit un meilleur spectacle.

Enfin, quand Houssem Aouar a marqué l’unique but de la rencontre dans les derniers minutes, le journaliste s’est dit vraiment soulager d’être allé se « coucher un peu plus tôt et de ne pas s’infliger 30 minutes supplémentaires de pensum » à regarder un match à mourir d’ennui.