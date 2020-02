Barça Mercato : Messi, une terrible prédiction sur son avenir

Les crises qui émaillent le FC Barcelone suscitent diverses spéculations sur l’avenir de Lionel Messi. Et Ricardo Kaka vient de lâcher une grosse prédiction sur l’avenir de la star du Barça.

Lionel Messi va-t-il quitter le FC Barcelone cet été ?

Ce n'est plus un secret, une crise secoue le FC Barcelone. Depuis l’éviction d’Ernesto Valverde, le géant catalan a cédé la première place du championnat à son grand rival, le Real Madrid. Les tensions sont également montées d’un cran au sein de l'institution barcelonaise ces dernières semaines.

En effet, Lionel Messi n’a pas hésité à allumer Éric Abidal qui pointait du doigt le manque d’investissement des joueurs sous l’ère Valverde. Des propos qui ont suscité la colère de la Pulga. Sur les réseaux sociaux, le capitaine catalan s’en est pris vertement au secrétaire technique du Barça. Ce qui a fait naitre une grosse polémique, mais aussi des doutes sur l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone.

Il faut dire que Lionel Messi dispose d'une clause insérée dans son contrat lui permettant de quitter le club de façon anticipée et unilatérale à l’issue de la saison. Visiblement en froid avec sa direction, le sextuple Ballon d’Or pourrait alors activer cette clause en juin prochain. Ce qui signifierait la fin de son aventure au FC Barcelone. Et Ricardo Kaka estime que le moment est peut-être venu pour Lionel Messi de changer d'air.

L'improbable prédiction de l’ancien Ballon d’Or

Le Brésilien explique en effet qu’un départ du Barça permettrait au joueur de 32 ans de relever un dernier challenge sous d’autres cieux avant de raccrocher les crampons. « Il est difficile de l’imaginer jouer pour un autre club, mais Léo pourrait dire : je vais bien, il est temps pour moi de changer, car je vais avoir une autre expérience. Je souhaite être le meilleur joueur de football du monde dans une autre équipe », a confié le Ballon d’Or 2017 dans des propos rapportés par Sky Sport.

La légende du football brésilien reconnait bien évidemment qu’un départ de Lionel Messi du FC Barcelone sera un crève-coeur pour le Camp Nou, mais estime que les socios catalans finiront par l’accepter. Pour cela, l’ancien attaquant de l’AC Milan et du Real Madrid prend le cas Cristiano Ronaldo comme exemple. « Quand Ronaldo a quitté le Real Madrid, c’était triste et de nombreux fans regrettent qu’il soit parti. Mais je pense que tout le monde l’a finalement compris en se disant : ça va, pour lui c’est un autre défi et il avait besoin de bouger », a-t-il expliqué.

Quelle sera sa future destination ?

En clair, Kaka voit bel et bien le génie argentin quitter le FC Barcelone afin de poursuivre sa carrière sous d’autres cieux. Mais si le numéro 10 catalan venait à claquer la porte cet été, où irait-il ? Quelle sera sa future destination ? La presse espagnole estime à raison que seule « une poignée de clubs au monde » aurait les moyens d’attirer le meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone, à commencer par Manchester City.

Le club entrainé par Pep Guardiola l’avait déjà dragué par le passé. Il faudra casser sa tirelire pour espérer recruter le capitaine barcelonais. Mais rien n’est impossible en période de mercato. « Ce ne sera pas un problème pour Léo de jouer en Premier League ou pour un autre club de haut niveau », a ajouté Ricardo Kaka.

Doté de ressources financières quasi illimitées, le Paris Saint-Germain est également annoncé sur les traces du Barcelonais. Lionel Messi pourrait retrouver son ami Neymar au sein du club de la capitale française. Mais sa venue au au PSG reste impossible pour la simple raison que Lionel Messi ne se voit qu'à Barcelone. Il est sous son contrat jusqu'en juin 2021 et les Blaugranas s'activent afin de prolonger son bail.