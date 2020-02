OM : CdF, Strootman dévoile la cause de la défaite à Lyon

L’ OM a été battu par l’ OL (0-1) en quart de finale de la coupe de France mercredi soir au Groupama Stadium. Kevin Strootman croit savoir pourquoi l’ Olympique de Marseille a perdu.

Kevin Strootman déplore l’absence de Nemanja Radonjic

Donné favori, l’ OM a pourtant été battu par l’ OL (0-1) en quart de finale de la coupe de France. Kevin Strootman s’est arrêté en zone mixte pour expliquer les causes de la défaite de l’ Olympique de Marseille.

L’international néerlandais a d’abord rappelé que le club phocéen était privé de plusieurs « joueurs importants ». Selon l’ancien milieu défensif de l’ AS Rome, sans l’ailier gauche serbe « Nema (Radonjic), il manque de la profondeur et un peu de vitesse ».

Mais il ne fallait pas blesser l’orgueil des joueurs présents. Kevin Strootman, qui l’avait bien compris, s’est alors dépêché d’ajouter que la formation provençale « pouvait gagner ce match avec cette équipe… », même si cela n'a pas été possible.

Kevin Strootman la tête déjà tournée vers le LOSC

L' OM se déplacera à Lille dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1. Pour Kevin Strootman, les Marseillais devraient bien analyser la défaite à Lyon pour éviter de commettre les mêmes erreurs à Lille. Le technicien portugais André Villas-Boas et ses joueurs souhaitaient remporter la coupe de France, mais ce n’est plus possible.

Il ne leur reste plus que le championnat pour sauver leur saison. Et l’ancien du PSV Eindhoven tient le choc LOSC-OM pour « le plus important pour aller en Ligue des Champions ».