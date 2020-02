OL - CDF : Le souhait de Rudi Garcia après l’élimination de l’ OM

Contrairement à Jean-Michel Aulas, Rudi Garcia ne s’est pas enflammé après la qualification de l’ OL en coupe de France, aux dépens de l’ OM (1-0). Toutefois, l’entraineur de Lyon a exprimé un souhait pour la demi-finale.

OL : Rudi Garcia ne s'enflamme pas pour la qualification

L’ OL a sorti l’ OM en quart de finale de la Coupe de France, mercredi soir, au Groupama Stadium. Houssem Aouar a été l’auteur de l’unique but de la victoire de l’équipe de Rudi Garcia. Un but inscrit vers la fin du match (82e).

Ancien entraineur de l’Olympique de Marseille (2016-2019), le patron du staff technique de l'Olympique Lyonnais a contenu sa joie au micro d’OLTV. « C’est une victoire méritée ce soir. Je suis satisfait de la performance du groupe. Les entrants sont aussi décisifs », a-t-il apprécié, après la qualification de son équipe en demi-finale.

Dans son analyse, Rudi Garcia estime que son équipe « a été un peu timide en début de match, mais elle est ensuite montée en puissance ». Mais comment cette transition s’est-elle opérée ? « On a joué entre les lignes et trouvé de la profondeur. L’action du but est une belle action. C’est très satisfaisant », a-t-il expliqué.

Après l' OM, Rudi Garcia veut encore recevoir en demi-finale

L’ OL va connaitre son adversaire en demi-finale, ce jeudi soir (à partir de 20h45), lors du tirage au sort prévu peu avant Épinal - ASSE (21h). Ce sera évidemment l'une des deux dernières équipes, le PSG ou le Stade Rennais.

Entre-temps, Rudi Garcia n’a qu’un seul souhait, recevoir à nouveau son adversaire à Décines. « J’espère qu’on jouera la 1/2 finale ici. On a vu l’importance de jouer à la maison avec nos supporters », a laissé entendre le coach des Gones. Il faut rappeler que Lyon est en finale de la Coupe de la Ligue et affrontera le Paris Saint-Germain, le 4 avril au stade de France.