OM : Villas-Boas tient un joueur comparable à Sergio Ramos

Geoffroy Garétier a évoqué la défense centrale de l’ OM. Le journaliste de Canal + estime que l’ Olympique de Marseille possède un défenseur central qui a à peu près le même profil que Sergio Ramos, célèbre joueur du Real Madrid.

OM : un défenseur phocéen comparable à Sergio Ramos ?

Geoffroy Garétier estime que Sergio Ramos est le meilleur défenseur central du monde depuis 15 ans. Le journaliste français met en avant la niaque du joueur madrilène et « la crainte qu'il inspire à l'adversaire ». Un profil que le confrère croit également trouver chez un défenseur central de l’ OM : Alvaro Gonzalez.

Bien sûr que Geoffroy Garétier ne fait pas d’Alvaro Gonzalez l’égal de Sergio Ramos. Mais il estime que les deux joueurs ont en commun d’être vicieux et redoutables pour les attaquants. Et pour le journaliste, ce sont deux caractéristiques que tout bon défenseur central est tenu d’avoir.

« Il n'y a qu'un seul Olympique dans le foot français, c'est l'OM », a déclaré Alvaro Gonzalez en conférence de presse d'avant-match OL-OM en quart de finale de la coupe de France. Une déclaration qui ferait de l’Espagnol de l' Olympique de Marseille un joueur comparable à son compatriote Sergio Ramos, à en croire le journaliste.

Une comparaison pertinente pour Alvaro Gonzalez ?

Sauf que l’ancien de Villarreal a visiblement parlé pour ne rien dire, le club phocéen ayant été battu à Lyon (0-1), mercredi soir en quart de finale de la coupe de France. C’est bien beau de passionner les supporters par des propos incendiaires. On ne reprochera donc pas à Alvaro Gonzalez d’avoir voulu donner confiance aux supporters marseillais. Mais c’est encore plus beau de faire suivre de tels propos de faits concrets, et non d’une défaite.

Enfin, pour en revenir à Geoffroy Garétier, on voit très mal comment dire, abusivement, que l’ OM est le seul Olympique en France, confère à son auteur un profil comparable à celui de Sergio Ramos, même toutes proportions gardées.