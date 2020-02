Tottenham : Hugo Lloris pour le meilleur et pour le pire

Les yeux sont attirés par ses erreurs, mais les statistiques soulèvent que le gardien de Tottenham, Hugo Lloris est sous-estimé, selon les chiffres de l'Opta Sports présentés par Sky Sports.

Les faiblesses de Lloris depuis son arrivée en Premier League

Aucun joueur de Premier League n'a commis plus d'erreurs menant à des buts que Lloris depuis qu'il est arrivé à Tottenham en 2012. Même sa récente blessure faisait suite à une chute maladroite contre Brighton, ce qui a permis à Neal Maupay de marquer facilement. Le capitaine de l’équipe de France a déjà causé 18 buts à Tottenham depuis la saison 2012/2013. Lloris est deuxième de ce triste classement devancé par Asmir Begovic (21 buts) et suivi par Joe Hart (17 buts).

D’après Sky Sports, le gardien de Tottenham est plus enclin à commettre des erreurs lors des grands matches. C'était le cas en 2017 contre Manchester City, le champion du monde était directement impliqué dans les deux buts des Citizens (2-2). Les fans des Spurs n'ont pas eu d'autre choix que de s'habituer à ces erreurs, car malgré tout, le gardien français est très décisif pour son équipe.

Hugo Lloris est le gardien le plus décisif de Premier League

Au cours des sept dernières saisons, Lloris a concédé près de 33 buts de moins que ce à quoi on aurait pu s'attendre compte tenu de la qualité des tirs auxquels il a été confronté. La qualité de tir est l'un des paramètres utilisé par l'Opta Sports (entreprise anglaise spécialisée dans la collecte et l'analyse de données dans le sport), pour réaliser des études sur les gardiens de buts. Le gardien de but de Manchester United, David de Gea, a été confronté à plus de tirs que Lloris pendant la même période, mais même lui n'a sauvé que 13 ou 14 buts. Le gardien de but de Manchester City, Ederson, a concédé plus de buts qu'on aurait pu s'y attendre. Rien que cette saison, Lloris n'a concédé que neuf buts alors que les statistiques suggèrent que le gardien de but moyen aurait dû en laisser entrer une quinzaine sur les tirs effectués.

Aucune statistique ne pourrait suffir pour entièrement justifier les erreurs du champion du monde 2018. Il y en a eu beaucoup trop, et Lloris le sait. Mais la prochaine fois que le numéro un français commettra une erreur, peut-être vaudra-t-il la peine de garder le même sang-froid que les dirigeants de Tottenham ont gardé au fil des ans. Ils savent la vérité, Hugo Lloris est un gardien de but de classe mondiale et les statistiques le prouvrent.