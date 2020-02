Real Madrid : une rencontre accidentelle qui se termine en selfie

Ignacio Fernandez traversait Valdebebas dans sa voiture samedi dernier lorsqu'il a été victime d' un petit accident. Alors qu'il arrivait à un rond-point, il a ralenti pour laisser passer un véhicule, et à ce moment, un autre véhicule l'a heurté par derrière. Le propriétaire de cette voiture était l'entraîneur en chef du Real Madrid, Zinedine Zidane, qui se dirigeait vers les installations d'entraînement de son club.

Zinedine Zidane : un accident qui se termine en sourire et selfie

Ignacio Fernandez, directeur d'un magasin de meubles, a brisé la glace en sortant de sa voiture. Dès que je l'ai vu, je l'ai reconnu et je lui ai dit : "J'aurais aimé te rencontrer dans d'autres circonstances, mais celle-ci n'est pas mal non plus", a-t-il déclaré. Pour éviter que la situation ne s'éternise, vu la présence de certains médias à proximité du terrain d'entraînement du Real Madrid, Ignacio Fernandez a proposé d'effectuer les formalités d'assurance plus tard. Il a également demandé un petit cadeau à Zizou pour immortaliser ce moment.

"Je lui ai demandé si nous pouvions faire un selfie, parce que sinon les gens ne me croiraient pas, quand je leur dirais que ma voiture a été heurtée par la voiture de Zidane", a-t-il ajouté. "Et il a très gentiment dit oui. Il a enlevé son chapeau et nous avons pris la photo. "

Quelques temps plus tard, Ignacio Fernandez a reçu un appel du représentant de Zidane. "Le représentant a dit qu'il était très reconnaissant de mon attitude. Ensuite il s'est excusé pour Zidane", a t-il dit.

Real Madrid : Eden Hazard devrait être de retour ce week-end

La course contre la montre pour participer au match contre Manchester City tire à sa fin pour Eden Hazard. Le belge, qui a repris l’entraînement depuis quelques semaines, devrait entrer en jeu ce dimanche contre le Celta Vigo, selon Marca. Si tout se passe bien, il devrait être titulaire le 22 février pour le déplacement à Levante avant d’affronter Manchester City le 26 février en huitième de finale de la ligue des Champions. Un retour très attendu par les fans du Real.