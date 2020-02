ASSE : Le plan de Puel pour redresser la barre de Saint-Étienne

Pour sortir l’ ASSE des profondeurs du classement de la Ligue 1, Claude Puel a sa petite idée. Il l’a dévoilé en conférence de presse, avant le match contre l'Épinal en Coupe de France, ce jeudi (21h), a Nancy.

ASSE : Les consignes de Claude Puel pour rebondir

Comment Claude Puel va-t-il s’y prendre pour tenter de redresser la barre de l’ ASSE. Le club ligérien est 15e de Ligue 1 après 24 journées. Il n’a que 4 points de plus que le barragiste, l’Amiens SC. Les Verts sont donc clairement sous la menace de la relégation. Et la situation ne s’arrange pas pour eux. Zaydou Youssouf, l’un des joueurs clés de Claude Peul est forfait pour le reste de l’exercice 2019-2020. Blessé au genou, il sera opéré et ne sera de retour que la saison prochaine.

Malgré tout, le coach et manager général de l’ ASSE doit faire front. Mieux, il doit trouver les solutions nécessaires pour sauver le club. Pour « démarrer une nouvelle dynamique », le coach de Sainté a demandé plus d’engagements à ses joueurs. Plus qu’ils n’en font déjà.

« Les joueurs s’engagent comme il le faut. Après, il faut sûrement en faire plus pour faire tourner la chance de notre côté », a-t-il recommandé. D’après Claude Puel, c’est à ce prix que l’AS Saint-Étienne pourrait avoir « davantage de convictions pour gagner en efficacité, offensive et défensive ».

Claude Puel ressort le défaut de l' AS Saint-Étienne

Bien avant de livrer ses recommandations, le coach des Verts est revenu sur les deux dernières défaites de son équipe. C’était respectivement contre l’ OM (0-2) et le Montpellier HSC (1-0), en Ligue 1. Il a rappelé que l’ ASSE avait fait « de bonnes entames lors des deux derniers matchs ».

Cependant, « ses bonnes premières mi-temps n’ont pas été récompensées », d’après l’entraineur. « On concède un but très vite ou juste avant la pause, à chaque fois sur la première opportunité de l’adversaire », a déploré Claude Puel pour conclure.

Après avoir identifié les soucis des Stéphanois et donné ses consignes pour corriger leurs erreurs, le successeur de Ghislain Printant espère mettre un terme à la série noire. En commençant par le quart de finale contre le SAS Épinal (National 2), ce jeudi (21h) en coupe de France, au Stade Macel-Picot.

À noter que l' ASSE est sur une série de trois défaites. Et sur les 8 derniers matchs en Ligue 1, elle a perdu 7 fois.