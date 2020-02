OL : Jean-Michel Aulas l’assure, Garcia fait partie des meilleurs

Jean-Michel Aulas ne peut être qu’aux anges après avoir sorti l’ OM mercredi en quarts de finale de la Coupe de France. Satisfait du résultat, le président de l' OL a profité pour faire un clin d’œil à Rudi Garcia.

Jean-Michel Aulas rassure Rudi Garcia

Après trois matches sans victoire, l’ OL a renoué avec le succès de la plus belle des manières. Mercredi, Lyon s’est imposé (1-0) à domicile contre l’ OM en quarts de finale de la Coupe de France. La délivrance est venue d’Houssem Aouar en fin de match. Jean-Michel Aulas a exprimé sa joie après la qualification.

Le président de l’ OL a surtout salué le travail abattu par Rudi Garcia, le coach lyonnais. Pour le patron des Gones cette victoire est « la preuve » que l’Olympique lyonnais a « un grand entraîneur. » Victorieux de l’ OM, le coach de Lyon s’est voulu modeste après le succès contre son ancien club.

Le technicien français préfère saluer la force de son groupe privé de sept joueurs et se concentrer sur les prochaines échéances du club. Mal classé en Ligue 1 (6e), l’ OL reste encore en course dans toutes les autres compétitions : finaliste de la Coupe de la Ligue, demi-finaliste en Coupe de France et huitième de finaliste en Ligue des Champions.

Aulas se paie encore l’ OM après la qualification de Lyon

Côté marseillais, c’est une grosse tuile. L’ OM n’avait pas encore encaissé le moindre but en 2020. Le seul qu’il prend fait mouche. Comme depuis quelques jours avant ce choc, Jean-Michel Aulas s’en est encore pris au club phocéen, « une grande équipe » que son club a battu à la régulière.

Après la rencontre, Jean-Michel Aulas n’a pas manqué de railler une fois de plus l’ OM de Frank McCourt. « Malgré nos blessures et les suspensions, nous avons battu un OM supersonique qui n'avait pas pris de but cette année », a notamment ironisé le président de l’ OL. Celui-ci n’attend plus son futur adversaire pour les demi-finales de la Coupe de France.