OL : Comment Juninho a-t-il bouclé le transfert de Guimaraes ?

Recrue hivernale de l’ OL, Bruno Guimaraes a été présenté officiellement ce jeudi, en conférence de presse. Il a dévoilé les coulisses de son transfert à l’Olympique Lyonnais. Et son compatriote Juninho a été déterminant dans son choix.

OL : Guimaraes révèle le rôle décisif de Juninho dans son choix

Directeur sportif de l’ OL, Juninho a évidemment joué un rôle dans le transfert de Bruno Guimaraes de l’Athlético Paranaence (Brésil). Lors de sa présentation officielle, ce jeudi, le milieu de terrain brésilien a révélé à quel point son compatriote s’est impliqué dans son arrivée. Selon le joueur de 22 ans, c’est le dirigeant lyonnais qui l’a convaincu de signer à Lyon.

« Juninho est le responsable de ma décision. Il a appelé ma famille et mes agents. Il a été sincère et loyal », a-t-il appris. « Il m’a offert un vrai beau projet de carrière. C’est ce qui m’a donné envie de venir à l’Olympique Lyonnais », a expliqué Bruno Guimaraes.

Le capitaine de la sélection Olympique brésilienne a également dévoilé l’intérêt du Benfica Lisbonne, en plus de celui de l’Atlético Madrid. Cependant, il avoue qu’il ne regrette pas d’avoir choisi l’ OL. « C’était une décision difficile, car beaucoup de clubs me voulaient. J’aurais pu choisir Benfica ou l’Atlético Madrid. Mais là je me sens déjà comme à la maison, je suis ravi de mon choix », a déclaré la recrue des Gones.

Le défi immédiat de Bruno Guimaraes est son intégration au sein de l'équipe de Rudi Garcia. Et il n’entend pas perdre de temps pour y arriver. « Désormais je suis lyonnais, je vais tout faire pour vite parler français et m’intégrer rapidement », a-t-il assuré pour finir.

Juninho annonce Guimaraes comme l'oiseau rare qui manquait à l' OL

Présent aux côtés de la pépite brésilienne lors de sa présentation, Juninho a raconté comment il l'a repéré. Il a aussi décrit le profil du joueur débarqué du Brésil.

« J’étais consultant au Brésil quand je l’ai vu la première fois. J’ai été impressionné par ses qualités. Quand je suis arrivé à l’ OL, c’était une priorité pour moi, mais on n’avait pas réussi à le faire venir. Il a eu une formation en futsal. J’aime bien ce type de joueurs.

Je pense qu’il faut qu’on progresse encore dans le contrôle du jeu, la maîtrise. C’est pour cela que j’ai demandé au président de réfléchir sur son profil. Il va nettoyer certaines situations. C’est un milieu de terrain complet. Il voit les choses avant les autres. Il prend des risques. C’est un profil qu’on n’a pas », a expliqué le dirigeant du club rhodanien.

D'après Juninho, Bruno Guimaraes « a beaucoup de personnalité, de confiance en lui et devrait, de ce fait, faire face à la concurrence sans souci ». « Selon moi, il est prêt et capable de répondre présent », a-t-il assuré. Rappelons qu'Aulas a sorti 20 M€ pour s'offrir les services du jeune Brésilien qui a de la nationalité espagnole en plus.