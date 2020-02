OM : Valentin Rongier, déception après la défaite à Lyon

Battu par l’ OL (1-0) en quart de finale la coupe de France, l’ OM voit s’arrêter sa belle série de 16 matches sans défaites toutes compétitions confondues. Et c’est clairement la fin de cette impressionnante série qui déçoit le plus le milieu de terrain de l’ Olympique de Marseille, Valentin Rongier.

Valentin Rongier déplore la fin de série de l’ OM

L’ OM restait sur une remarquable série de 16 matches sans défaite toutes compétitions confondues, avant sa défaite à Lyon (0-1) mercredi soir en quart de finale de la coupe de France. Présent en zone mixte, Valentin Rongier savait que cette série prendrait fin un jour. Mais l’ancien capitaine du FC Nantes « aurait aimé que ce soit pour un autre match ». Car l’ Olympique de Marseille « avait envie de se qualifier » sur la pelouse du Groupama Stadium.

Valentin Rongier désormais concentré sur la Ligue 1

Mais que l’ OM soit désormais éliminé en coupe de France ne signifie point la fin de ses ambitions. Les Marseillais ont encore la Ligue 1 pour sauver leur saison. Un objectif pour lequel les Phocéens devraient tirer les leçons de la défaite à Lyon pour éviter de commettre les mêmes erreurs à Lille, dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1. Et Valentin Rongier prévient que c’est « un match très important… pour garder et consolider notre 2e place ».

Un rendez-vous capital qui ne parvient cependant pas à effacer la déception et la frustration du joueur de 25 ans, convaincu qu’ « il y avait la place » pour une qualification de l’ Olympique de Marseille en demi-finale de la coupe de France. Et cela malgré des Lyonnais « plus offensifs… en seconde période… »