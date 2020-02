OL Mercato : Futur de Memphis Depay, la décision d’Aulas est prise

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Memphis Depay prépare activement son retour à la compétition. À l’ OL, Jean-Michel Aulas a profité de la rééducation rapide de l’attaquant pour faire une annonce concernant son avenir.

Aulas invite Memphis Depay à la prudence

Blessé au genou à la mi-décembre 2019, contre Rennes, Memphis Depay a entamé une course contre la montre, afin de revenir à la compétition. Son objectif ? Jouer l’Euro 2020 (du 12 juin au 12 juillet) avec la sélection des Pays-Bas, dont il a énormément contribué à la qualification.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit, l’attaquant de l’ OL avait été opéré le 20 décembre en Italie. Mais moins de deux mois après son opération, le Néerlandais est déjà sur pied. Sa réathlétisation se fait à grande vitesse.

Alors que son retour était espéré dans six mois au plus, Memphis Depay récupère plus vite que prévu. Dans des images postées sur Instagram mercredi, il touche même déjà le ballon lors de ses exercices adaptés. Une vidéo qui surprend plus qu’elle n’impressionne.

Jean-Michel Aulas n’a d’ailleurs pas manqué d’inviter Memphis Depay à la prudence dans sa phase de réadaptation. « Salut Memphis. Félicitations, mais prend soin de toi, nous avons aussi besoin de toi la prochaine saison », a-t-il écrit sur Twitter.

OL : Prolongation de contrat en vue pour Memphis Depay

Évidemment, le président de l’Olympique Lyonnais est étonné de la célérité avec laquelle le joueur de 26 ans avance dans sa rééducation. En effet, l’inquiétude du patron du club rhodanien est doublement justifiée. Non seulement il veut éviter une rechute à Memphis Depay, mais il a en plus un plan pour ce dernier.

« Je suis intervenu pour encourager Memphis. Ce qu’il fait lors de sa récupération est exceptionnel. Je suis hyper impressionné », a expliqué Jean-Michel Aulas d’entrée, avant de dévoiler son intention. « C’était aussi un message pour lui dire qu’on discutait pour qu’il reste avec nous l’année prochaine et qu’il prolonge. C’est un message de conviction », a-t-il admis.

Arrivé à l’ OL en janvier 2017, l’ancien joueur de Manchester United est sous contrat jusqu’en juin 2021. Son tarif est estimé à 55 M€ sur le marché des transferts, selon le site spécialisé Transfermakrt.