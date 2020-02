LOSC : Zeki Çelik envoie un message concernant son avenir

À quelques jours de recevoir l'Olympique de Marseille dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, Zeki Çelik, le défenseur du LOSC, s'est épanché sur sa situation personnelle au sein du club nordiste.

Zeki Çelik se confie sur son passage au LOSC

Le LOSC va disputer une rencontre très importante dimanche soir face au dauphin actuel du PSG en Ligue 1, l'OM. Avec 9 points de retard sur les Olympiens, une victoire semble impérative pour les Dogues s'ils veulent ambitionner de faire aussi bien que la saison dernière.

Pouvant normalement compter sur Victor Osimhen pour cette rencontre, la blessure contractée par ce dernier à Angers le week-end dernier semblant déjà oubliée, Christophe Galtier ne devrait pas innover sur le côté droit de sa défense et devrait donc faire le choix de titulariser le Turc Zeki Çelik.

Moins bien cette saison, le latéral de 22 ans n'en reste pas moins un homme de base de Lille avec ses 27 titularisations toutes compétitions confondues. Excellent en 2018-2019 alors qu'il arrivait de divison 2 turque, le potentiel de Çelik aurait d'ailleurs tapé dans l'oeil de plusieurs clubs européens, dont West Ham, Tottenham et l'AC Milan.

En attendant de savoir si l'international turc (14 sélections, 2 buts) fera ses valises cet été, il ne regrette pas en tout cas de les avoir posés dans le Nord de la France lors de l'été 2018, comme il l'a confié sur le site du LOSC.

"Je suis épanoui à Lille. Je me sens bien ici. Je ne regrette pas du tout mon choix. J’arrivais de deuxième division turque, et deux ans après, je me retrouve à disputer la Ligue des Champions et à honorer des sélections régulières avec mon pays. C’est pas mal quand même… Le LOSC est, pour moi, le club parfait pour grandir. Ce projet permet à tout le monde de s’épanouir."

Reste désormais à savoir si Zeki Çelik continuera de s'y épanouir la saison prochaine...