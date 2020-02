FC Nantes : La grosse pression mise par Girotto avant Metz

En très grosse difficulté actuellement, le FC Nantes accueillera le FC Metz samedi soir avec une obligation de victoire. C'est le sens du message délivré avant cette rencontre par Andrei Girotto, le défenseur central du FCN...

Andrei Girotto : "Déterminant pour la suite"

Un point pris lors des quatre derniers matches de Ligue 1, tel est le bilan actuel du FC Nantes, redescendu par conséquent au douzième rang du classement. Battus consécutivement par les Girondins de Bordeaux, le Stade Rennais et le PSG, les Canaris ont stoppé l'hémorragie à Dijon le week-end dernier, mais le but inscrit par Andrei Girotto dans le temps additionnel ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt.

Très forte défensivement lors de la première partie de la saison, l'équipe de Christian Gourcuff a franchement ouvert l'accès à son but depuis la blessure aux adducteurs de Nicolas Pallois, dont l'importance se fait encore plus ressentir lorsqu'il est absent.

Après avoir encaissé treize buts sur les cinq derniers matches - en prenant en compte la défaite contre Lyon (3-4) en Coupe de France - les Nantais vont donc devoir se reprendre, et ce dès samedi contre le FC Metz à la Beaujoire. Un match qu'Andrei Girotto considère comme étant extrêmement important pour la fin de saison de son club.

"L'ambition est de gagner la prochaine rencontre face à Metz. C'est important de renouer avec la victoire. Il faut stopper cette série et tout simplement gagner samedi. Le classement bascule vite et je pense que le prochain match sera déterminant pour la suite de notre saison. On compte sur le soutien de nos supporters pour arracher la victoire", a expliqué en conférence de presse celui qui était le capitaine du FC Nantes à Dijon. L'habituel capitaine Abdoulaye Touré avait commencé la rencontre sur le banc.

Placé à quatre points de la cinquième place détenue par Montpellier, Nantes n'a effectivement pas encore tout perdu mais l'urgence se fait bel et bien ressentir...