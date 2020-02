ASSE : Épinal réserve une surprise à Saint-Étienne, après le LOSC

Avant le match contre l’ ASSE en demi-finale de la Coupe de France, ce jeudi (21h), Xavier Collin, l’entraineur d'Épinal a défié les Verts.

Le coach d'Épinal défie l' ASSE, après avoir éliminé Lille

L’ ASSE affronte l’Épinal, en quart de finale de la Coupe de France, ce jeudi (à 21h). En prélude à ce match, Xavier Collin était en conférence de presse. Sans aucun complexe, le coach du club de National 2 se tient prêt à défier l’ASSE. Comme ils l’avaient fait contre le LOSC en 8e de finale, les Spinaliens ont à coeur d’éliminer les Stéphanois en quart de finale de la Coupe de France.

« Actuellement, on est dans un rythme où on joue régulièrement. La préparation est bonne. Notre approche est similaire à celle de Lille, avec le même sérieux », a rassuré le technicien des Boutons d’Or. Grâce à un doublé de l’attaquant Jean-Philippe Krasso, le SAS Épinal avait éliminé le LOSC (2-1), à la Colombière.

Cependant, c’est au Stade Marcel-Picot à Nancy que le buteur Franco-Ivoirien et ses coéquipiers affrontent les Verts dans quelques heures. Cela ne change pas pour autant leurs ardeurs. « On a présenté Saint-Étienne comme une équipe de Ligue Europa. La Coupe de France, c’est différent. C’est tant mieux pour nous qu’il y ait ces absences », a prévenu Xavier Collin, dans Vosges-Matin.

Pour rappel, le Stade Athlétique Spinalien (SAS) avait précédemment sorti le FC Sochaux-Montbeliard (2-0), Mulhouse FC (3-2), l’Entente SSG (1-0), Pierroise (1-0, a.p) et naturellement Lille OSC. Il n’est donc pas question pour le club basé dans les Vosges « de changer sa façon de faire ». « On doit s’appuyer sur nos forces et nos principes », a-t-il souligné.

Xavier Collin compte sur leurs supporters

En plus de sa détermination et celle de ses joueurs, Xavier Collin compte sur le soutien du public spinalien. « C’est vrai que l’on entend souvent que jouer dans un autre stade est un désavantage. On en appelle à ceux qui nous ont soutenus pour aller chercher un supplément d’âme. Si exploit il doit y avoir, il se fera avec le soutien du public », a-t-il demandé.

Il faut dire que l’ ASSE a perdu ses trois derniers matchs en Ligue 1 et souhaite renouer avec la victoire en coupe. L'équipe de Claude Puel n'entend donc pas se laisser surprendre à Nancy.