AS Monaco : Moreno en dit plus sur son chantier prioritaire !

Très porté sur le jeu et la possession du ballon lorsqu'il est arrivé à l'AS Monaco à la fin de l'année 2019, Robert Moreno semble petit à petit changer son fusil d'épaule. Ce que sa conférence de presse avant la réception de Montpellier n'a fait que confirmer...

Robert Moreno et la solidité défensive

Il y a des matches qui valent très chers dans une saison et celui de vendredi soir entre l'AS Monaco et Montpellier pourrait bien appartenir à cette catégorie. Septième de Ligue 1 avec 35 points, l'équipe de la Principauté reçoit un adversaire classé deux rangs plus haut qu'elle et qui possède 37 points.

Dans une bonne dynamique actuellement avec ses deux victoires consécutives contre le SCO Angers et à Amiens, l'équipe de Robert Moreno souhaite enchaîner un troisième succès de rang afin de définitivement se replacer comme étant un club pouvant être européen au mois de mai prochain.

Et pour cela, ce n'est pas sur son pouvoir offensif - et notamment le duo infernal Islam Slimani - Wissam Ben Yedder - que compte s'appuyer en priorité Robert Moreno, mais plutôt sur une solidité défensive qu'il essaye d'inculquer à ses joueurs depuis son arrivée le 28 décembre dernier, comme il l'a affirmé en conférence de presse d'avant-match.

"Je suis ici depuis un mois et deux semaines. Nous avons beaucoup travaillé sur l'aspect défensif de l'équipe. Je pense que si nous défendons bien, nous allons gagner des matches. Si tu regardes les grandes équipes en Europe, elles ne prennent pas beaucoup de buts. Pour faire un jeu d’attaque avec de la qualité, tu dois commencer par bien défendre. Sinon, tu dois marquer énormément de buts pour l’emporter."

Déterminé au début de son mandat à pratiquer un jeu offensif, Robert Moreno semble donc, pour le moment, avoir remis au placard ses grandes ambitions initiales...