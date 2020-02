Toulouse FC : Supporters mécontents, Sadran monte au créneau

Le Toulouse FC se rapproche dangereusement de la relégation en Ligue 2. Les supporters du club grognent depuis des semaines. Le président Olivier Sadran est allé à leur rencontre pour échanger avec eux et les calmer.

Toulouse : Sadran donne raison aux fans, mais condamne la violence

Le Toulouse FC ne compte que 13 petits points et est dernier de Ligue 1, après 24 journées. L’équipe du président Olivier Sadran est donc sérieusement menacée de relégation. Pire, elle est même au bord de l’implosion, car ses supporters sont mécontents ces dernières semaines.

Le Téfécé n’a plus gagné le moindre match en Ligue 1 depuis le 19 octobre 2019 et son succès sur le LOSC (2-1), lors de la 10e journée. Les Violets sont ainsi sur une série très négative de 13 défaites et un match nul en 14 matchs de championnat. De quoi soulever la colère de leur public.

Pour rappel, le public su Stadium avait manifesté une grosse colère après la défaite contre Reims (0-1) à la mi-décembre. Il avait tenté d’accéder à la loge présidentielle. Après cet incident, Olivier Sadran avait annoncé aux fans qui le souhaitent, la possibilité de se faire rembourser leurs abonnements pour la phase retour.

« Ceux qui le souhaitent peuvent rendre leurs abonnements et seront remboursés pour la deuxième partie de la saison » avait-il confié à La Dépêche du Midi. « On propose un spectacle qui n’est pas digne du prix payé, donc le processus est normal », avait-il expliqué ensuite.

Toutefois, le dirigeant du Toulouse FC avait fait remarquer à certains supporters mécontents que « la violence n’est jamais une solution ». « Les attitudes d’un certain nombre d’entre eux ne correspondent pas à des comportements de professionnels », avait-il déploré à la mi-saison.

Olivier Sadran a eu une rencontre avec les supporters de Toulouse

Dans un communiqué sur son compte Twitter, le club de la Ville Rose a appris qu’Olivier Sadran a rencontré les supporters face à la situation très critique du TFC. « Une réunion s’est tenue au Stadium, mercredi soir. En présence d’Olivier Sadran et Jean-François Soucasse (directeur général du Toulouse FC), les représentants de tous les groupes de supporters étaient réunis pour aborder l’ensemble des sujets souhaités et échanger sur la situation actuelle du club », ont informé les Toulousains.

Pour rappel, ''le Tef'' a déjà changé d’entraineur deux fois cette saison. Antoine Kombouaré avait remplacé Alain Casanova le 14 octobre 2019. Il avait été viré à son tour, le 5 janvier 2020 et remplacé par Denis Zanko, précédent entraineur de la réserve du Toulouse FC.