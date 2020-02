Dortmund - PSG : Neymar incertain, Pablo Sarabia en joker

Dans une forme phénoménale depuis le début de cette année, Pablo Sarabia est celui qui répond le mieux aux attentes de Thomas Tuchel et des supporters du prestigieux club de la capitale. A l’occasion des quarts de finale de la coupe de France ce mercredi face à Dijon, il s’est encore montré excellent sur le terrain avec deux buts et une passe décisive.

Pablo Sarabia, un joker qui vaut son pesant d’or pour Paris

Alors que l’actualité fait le débat sur l’improbable participation de Neymar à ce grand rendez-vous de la Ligue des Champions qui aura lieu la semaine prochaine, Pablo Sarabia lui, lève toute inquiétude sur l’absence du brésilien. Depuis le début de cette année, il essaie de démontrer qu’il ne suffit pas d’un important temps de jeux pour être efficace. Se confiant aux journalistes de RMC sport ce mercredi, il confirme que Thomas Tuchel peut compter sur lui. Rien de plus normal, en inscrivant son doublé face à Dijon, il est devenu le meilleur joueur du PSG depuis janvier, avec un total de 8 buts et deux passes décisives en dix matches.

En rejoignant le PSG l’été dernier, Pablo Sarabia savait à quoi s’attendre. Au sein d’un effectif étoffé de talents, trouver le statut de titulaire était mission difficile. Mais celui qui aurait couté 20 millions d’euro au PSG a sagement endossé le costume de joueur de rotation dans le plus grand silence. Si la patience est une vertu et l’humilité précède la gloire, l’espagnol qui l’avait compris est aux portes de son objectif. Il a misé sur la carte du travail bien fait. Gagnant en confiance, il se fait remarquer quitte à devenir une carte de choix dans l’animation offensive parisienne.

Que peut apporter Sarabia face à Dortmund en Ligue des Champions ?

Faisant déjà parti des 5 meilleurs joueurs offensifs du club derrière Mbappé, Neymar, Icardi et Di Maria. Pablo Sarabia est très talentueux, décisif et surtout créatif. Il sait apporter des solutions quand tout est bloqué. Il sait faire des courses à haute intensité. Il est polyvalent car il travaille une aisance pour tous les postes et s’adapte à tous les systèmes de jeux. Face au Borussia Dortmund, il serait intéressant de le mettre sur le terrain, car il est vif, surtout quand on sait avec quelle rapidité joue cette équipe allemande pour la plupart constituée de jeunes.