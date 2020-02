OGC Nice : La LFP ne fait pas de cadeau à Hicham Boudaoui

Expulsé samedi dernier pour un tacle dangereux et non maîtrisé sur un joueur du Nîmes Olympique, Hicham Boudaoui a vu son dossier être examiné par la commission de discipline de la LFP mercredi soir. Et force est de constater que celle-ci ne s'est pas montrée tendre avec le joueur de l'OGC Nice...

La suspension de Boudaoui est un coup très dur pour Nice

Les joueurs niçois commencent à devenir des habitués de la commission de discipline. Après les deux matches de suspension infligés à Adam Ounas suite à son carton rouge reçu contre l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, c'était au tour d'Hicham Boudaoui de passer devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.

Expulsé contre Nîmes samedi dernier pour un tacle glissé nullement contrôlé et qui aurait très bien pu briser la cheville de Romain Philippoteaux, le milieu de terrain algérien a été lourdement sanctionné puisqu'il a écopé d'une suspension de quatre matches, dont un avec sursis.

Intéressant ces derniers temps et de plus en plus utilisé par Patrick Vieira, Hicham Boudaoui manquera la réception de Brest ainsi que les déplacements à Toulouse et Bordeaux, et ne sera donc de retour que contre l'AS Monaco le week-end des 7 et 8 mars, soit une absence d'un mois.

Pour rappel, Romain Philippoteaux - qui ne souffre au final que d'une entorse - s'était fait une belle frayeur suite au tacle du jeune joueur de 20 ans. "Cela va plutôt bien, mais j'ai eu très très peur", expliquait-il dans Breaking Foot sur RMC quelques jours après cet incident. "Sur le tacle, j'étais paniqué. Je pensais que je m'étais fracturé la cheville. J'ai voulu voir si la cheville était bien droite, j'étais un peu en panique. Les collègues sont venus de suite, même le soigneur m'a dit qu'il ne m'avait jamais vu comme ça."

Le témoignage de l'ancien Auxerrois n'a pas dû servir les intérêts d'Hicham Boudaoui, dont le geste, il est vrai, était difficilement excusable dans tous les cas...