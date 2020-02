OL Mercato : Aulas justifie le gros chèque signé pour Guimaraes

L’ OL a déboursé 20 M€ pour transférer Bruno Guimaraes du Brésil. Jean-Michel Aulas estime que l’investissement devrait être rentabilisé, vu le talent du milieu défensif.

Bruno Guimaraes, une perle rare à l' OL ?

Jean-Michel Aulas, le président de l’ OL n’a aucun doute que Juninho ne s’est pas trompé sur le profil de Bruno Guimaraes. Capitaine de la sélection Olympique du Brésil, le milieu de terrain de 22 ans est très prometteur. Selon son profil décrit par Juninho, c’est une perle rare qui vient renforcer l’équipe de Rudi Garcia.

« Je pense qu’il faut qu’on progresse encore dans le contrôle du jeu, la maîtrise. C’est pour cela que j’ai demandé au président de réfléchir sur le profil de Bruno Guimaraes. Il va nettoyer certaines situations. C’est un milieu de terrain complet. Il voit les choses avant les autres. Il prend des risques. C’est un profil qu’on n’avait pas à Lyon », a expliqué, le Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. C’était lors de la présentation de la pépite brésilienne à la presse, ce jeudi.

Aulas voit déjà Guimaraes comme un futur crack

Et Jean-Michel Aulas est d’accord avec l’ancienne gloire de son club. « Je remercie Juninho qui a été la pierre angulaire de la négociation. Il faut les relations, le savoir-faire, la sensibilité brésilienne et on est bien fourni de ce côté-là », a-t-il souligné d’entrée, face à la presse.

Selon le patron de l’ OL, le transfert de Bruno Guimaraes « a été compliqué à boucler, car c’est un futur très grand joueur ». Il était en effet courtisé par de grands clubs, dont l’Atlético Madrid et le Benfica Lisbonne. « C’était une opération importante. On avait décidé de faire le maximum sur le mercato d’hiver et cela a été le cas », a justifié le dirigeant.

D’après Jean-Michel Aulas, « pour être bon sur le plan sportif, il faut être très bon sur le plan économique ». C’est d’ailleurs cette logique qui l’a motivé à miser 20 M€ sur le Brésilien en provenance de l’Athlético Paranaense. « On va continuer de bien travailler… On peut encore s’améliorer et c’est pour cela que Bruno Guimaraes est là… », a expliqué le patron de Gones.