AS Monaco Mercato : Deux renforts débarquent chez les Monégasques

Le mercato hivernal est refermé depuis le 31 janvier, mais l’AS Monaco continue de se renforcer. Le Rocher a en effet informé de la nomination de deux cadres.

As Monaco : Deux hauts cadres intègrent l'organigramme

Aurélien Tchouaméni (Bordeaux), Youssouf Fofana (RC Strasbourg), Radoslaw Majecki (Legia Varsovie) et Harisson Marcelin (AJ Auxerres) sont les quatre recrues hivernales de l’AS Monaco. En revanche, Jean-Kevin Augustin, Jordi Mboula et Gil Dias ont quitté le Rocher. Le premier a rejoint Leeds United, en Championship, tandis que le deuxième a été prêté à Grenade (en Liga en Espagne). Quant au troisième il a été prêté au Huesca (Liga 2, Espagne).

Ce jeudi, le club de la Principauté a officialisé l’arrivée de deux cadres au sein de son organigramme. « L’AS Monaco annonce l’arrivée de Markus Breglec au poste de Directeur marketing et de Tyson Henly, nouveau Directeur commercial », a-t-il appris.

« Nommé Directeur marketing de l’AS Monaco, un poste nouvellement créé, Markus Breglec aura pour mission de définir et piloter la stratégie marketing, digitale et communication du club pour assurer le développement de la marque, accroître sa visibilité et renforcer le lien avec les fans et les partenaires », a expliqué la formation basée à la Turbie.

Concernant Tyson Henly sa mission consiste à « mener et développer la stratégie commerciale et de revenus du Club ». « Avec près de 25 ans d’expérience dans le management de départements commerciaux de grandes sociétés, dont les départements sponsoring de la Ligue des Champions et de l’Euro, Tyson Henly apporte un savoir-faire acquis dans l’industrie du football et du sport. Au cours de ces années, Tyson Henly a développé une expertise en matière de vente, de modèles de sponsoring, de contrats commerciaux et dans l’activation qu’il met aujourd’hui au service de l’AS Monaco, dans le but de pérenniser et d’attirer de nouveaux partenaires majeurs pour les saisons à venir », a informé le club du Rocher. L'AS Monaco est 7e de Ligue 1 après 24 journées.