PSG Mercato : Grosse menace pour Leonardo sur ce crack de l' OL

Pisté par Leonardo, une pépite de l’ OL pourrait échapper au directeur sportif du PSG. Le jeune lyonnais est sur les tablettes d’un autre géant européen.

Leonardo bientôt doublé sur ce coup XXL ?

Auteur du seul but de la rencontre lors du choc entre l’ OL et l’ OM, Houssem Aouar s’est encore montré décisif avec Lyon. Le jeune milieu de terrain ne cesse de confirmer le bien que l’on pense de lui. L’international espoir tricolore est sur les tablettes de plusieurs écuries, bien que ces dernières saisons il semble plus proche du PSG de Leonardo.

Jean-Michel Aulas, le président de l’ OL, ne voit d’ailleurs aucun mal à se séparer d’ Houssem Aouar. Le patron des Gones sait que le joueur de 21 ans est promis à un bel avenir, que ce soit à Lyon, Madrid, Paris ou ailleurs. S’il est disposé à vendre Aouar, le boss de Lyon espère récupérer un joli chèque estimé à 50 millions d’euros. On peut donc dire que Leonardo sait à quoi s’en tenir s’il veut recruter le Lyonnais.

Alors que le directeur sportif du PSG prend son temps pour Aouar, Leonardo pourrait finir par être doublé par un cador européen. Comme le révèle Tuttosport, la Juventus est intéressée par le crack lyonnais. Un intérêt de la Vieille Dame avait déjà été révélé lors du dernier mercato d’hiver. Mais les Bianconeri semblent disposés à faire venir Aouar à Turin l’été prochain.

Duel à venir entre le PSG et la Juventus pour Aouar ?

D’après Tuttosport, la Juventus est prête à concurrencer le PSG de Leonardo dans les prochains mois. Pour ce duel en perspective, Jean-Michel Aulas peut commencer à se frotter les mains. Le président de l’ OL pourrait même empocher bien plus que les 50 millions d’euros attendus si le Paris Saint-Germain et la Juventus se lançaient à la conquête d’Aouar.

Cette saison, le milieu de terrain compte huit buts et six passes décisives en 31 matches avec l’ OL. Titulaire indiscutable à Lyon, Houssem Aouar est sous contrat jusqu’en 2023. Reste à savoir si son séjour dans la capitale des Gaules ne sera pas écourté dans les prochains mois.