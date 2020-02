OGC Nice : Patrick Vieira met en garde ses joueurs avant Toulouse

Au sortir d'une défaite à domicile contre Nîmes qui a fait mal aux têtes azuréennes, l'OGC Nice d'un Patrick Vieira prudent aura une très belle occasion de se ressaisir samedi soir lors de son déplacement à Toulouse.

Encore et toujours des absents pour Vieira !

Dans cette Ligue 1 totalement folle dans laquelle une victoire ou une défaite peut radicalement changer votre position au classement, l'OGC Nice a loupé un énorme coup le week-end dernier en s'inclinant à la surprise générale à l'Allianz Riviera contre le Nîmes Olympique (1-3).

Retombés au onzième rang du classement, les joueurs de Patrick Vieira vont désormais devoir récupérer à l'extérieur les points perdus à domicile, d'où l'importance samedi soir du déplacement chez la lanterne rouge toulousaine à l'occasion de la 25e journée du Championnat.

Alors que son équipe va rencontrer un adversaire qui semble idéal pour se relancer après une contre-performance - le Téfécé n'a plus gagner en L1 depuis le 19 octobre - Patrick Vieira reste cependant extrêmement mesuré avant cette rencontre et ne veut surtout pas que ses ouailles prennent ce match à la légère.

"C'est un match important. On sait ce qu'il faut faire pour ne pas passer à travers. Mais que ce soit Toulouse, Reims ou n'importe quelle équipe, il faut être concentré et faire un bon match. Si on est en dedans, quelle que soit l'équipe en face, on risque de passer à travers. On prépare ce match comme un autre. Il n'y a rien de pire que penser que leur situation actuelle rendra le match plus facile. Au contraire, la situation de Toulouse rendra le match difficile", a confié le coach des Aiglons dans des propos rapportés par L'Equipe.

Ce dernier se méfie d'autant plus de Toulouse qu'il aura encore des absences à déplorer, Hicham Boudaoui étant suspendu suite à son expulsion contre Nîmes et Wylan Cyprien étant en phase de reprise. Vieira pourra toutefois compter sur le retour de suspension d'Adam Ounas.

"Il débutera le match", a même annoncé le champion du monde 1998.