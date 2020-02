Bordeaux : Ruben Pardo explique les raisons de sa venue

Quinze jours après son arrivée en France, Ruben Pardo a officiellement été présenté à la presse jeudi par les Girondins de Bordeaux. En échec du côté de la Real Sociedad, l'Espagnol souhaite relancer sa carrière en Ligue 1.

Ruben Pardo : "C'était le moment de changer"

Il a été la recrue surprise de la fin du mercato des Girondins de Bordeaux. Annoncé depuis plusieurs mois sur les tablettes des dirigeants bordelais, le joueur de 27 ans a été engagé le 31 janvier alors que Paulo Sousa, l'entraîneur du club au scapulaire, avait pourtant annoncé quelques heures auparavant que plus personne n'arriverait.

Recruté après le départ d'Aurélien Tchouaméni du côté de l'AS Monaco, l'ancien joueur de la Real Sociedad possède un profil totalement différent et "peut évoluer en numéro 6 ou en numéro 8. Ça n’a pas d’importance", comme il l'a confié en conférence de presse jeudi.

Complètement mis de côté par son club formateur depuis l'entame de l'exercice 2019-2020 - un seul match disputé - l'ancien international Espoirs espagnol (7 sélections) avait besoin de temps de jeu et Bordeaux lui est apparu comme étant la destination idéale pour exercer son métier de footballeur.

"C’est un moment très important pour moi, une nouvelle étape. Je sors de la Real Sociedad fort et j’arrive avec la volonté d’aider les Girondins. C’était le moment de changer. Mon objectif est d’aider le club à grandir. C’est un club historique en France, j’avais de bonnes références que ce soit sur le club ou les joueurs et je veux apporter ma pierre à l’édifice", a déclaré Ruben Pardo dans des propos rapportés par Sud-Ouest.

Rentré en jeu à Brest - 29 minutes - et à Metz - 19 minutes - le joueur espagnol a déjà pu se faire une idée sur le Championnat de France et "se sent prêt" à débuter une rencontre.

"J'ai remarqué que la Ligue 1 était une compétition plus physique que la Liga, avec beaucoup d’allers-retours. En tant que joueurs professionnels, nous devons être prêts à nous adapter à tout. J’espère apporter plus de contrôle, des passes verticales. J’ai peu joué lors des six derniers mois mais je me suis préparé moralement et physiquement lors des entraînements. Je m’améliore physiquement peu à peu et j’ai plus de confiance. Je gagne aussi la confiance des autres."

Reste à savoir si Paulo Sousa désire réellement faire de Ruben Pardo un titulaire au milieu de terrain...