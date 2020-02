FC Nantes : Réception de Metz, Dennis Appiah confie son optimisme

Absent lors des deux dernières rencontres disputées par son club, Dennis Appiah, le défenseur du FC Nantes, sera de retour pour la réception du FC Metz samedi soir. Très confiant, il a livré les raisons de son optimisme en conférence de presse.

Le FC Nantes retrouve sa défense titulaire

Alors que le FC Nantes vit actuellement une période très compliquée et que sa très bonne première partie de saison paraît bien loin, les Canaris veulent rester positifs en ces temps difficiles.

Très handicapée par les blessures ces derniers temps, notamment dans le secteur défensif, l'équipe entraînée par Christian Gourcuff, qui n'est plus aussi solide qu'avant, espère que le retour de Nicolas Pallois - absent depuis le début de l'année 2020 - l'aidera à redevenir hermétique et compétitive.

Blessé lui aussi la semaine passée et donc absent contre le PSG (1-2) et Dijon (3-3), Dennis Appiah va également faire son retour à l'occasion de la réception du FC Metz, ce qui donnera ainsi la possibilité à Gourcuff d'aligner sa défense type - avec Andrei Girotto et Charles Traoré - pour la première fois en 2020.

Une nouvelle qui rend optimiste le latéral droit des Canaris, celui-ci rappelant, en conférence de presse d'avant-match, l'importance d'avoir une ligne défensive habituée à évoluer ensemble.

"Le coach est content de retrouver des joueurs qu’il a l’habitude de voir à leur poste. On a l’habitude de jouer ensemble donc, forcément, c'est plus facile. On a souvent connu le succès ensemble, on a des bases solides [...] C’est difficile de changer la défense car c’est un socle et une base pour l’équipe. Quand on change, on n’a pas les mêmes perceptions pour défendre. Il faut s’habituer à l’autre. Quand c’est un seul joueur ça va, mais lorsqu'il s'agit de toute la défense, c’est plus difficile. On a dû faire dans l’urgence lors des derniers matches", affirme le joueur arrivé d'Anderlecht en début de saison.

Sans victoire depuis le 12 janvier, le FC Nantes a absolument besoin de prendre trois points contre les Grenats s'il veut donner du piment à sa fin de saison...