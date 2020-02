LOSC : Victor Osimhen finalement présent contre l' OM ?

Sorti sur blessure à Angers le week-end dernier, Victor Osimhen était incertain pour le choc LOSC-OM, dimanche (21h) en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Mais aux toutes dernières nouvelles, le buteur de Lille OSC devrait être présent pour la réception de l’ Olympique de Marseille.

Bonne nouvelle pour Victor Osimhen

C’est toujours très inquiétant de voir un joueur sortir sur civière. Christophe Galtier et les supporters lillois avaient certainement ressenti cette grosse inquiétude alors que Victor Osimhen sortait du match entre le SCO Angers et le LOSC (0-2), la semaine passée lors de la 24e journée de Ligue 1. L'avant-centre nigérian avait senti une douleur au niveau de la cuisse. Un malaise qui avait suscité toutes les supputations, pas souvent rassurantes.

Mais il semble y avoir eu plus de peur que de mal. Selon Le Phocéen, les tests médicaux passés par Victor Osimhen n’ont rien décelé de grave. Le joueur de 21 ans a même repris l’entraînement collectif en milieu de semaine. La présence de l’ancien attaquant de Charleroi est même assurée pour la réception de l’ OM.

Le LOSC privé de trois joueurs titulaires

Christophe Galtier est certainement très soulagé et heureux de récupérer Victor Osimhen. Et il y a de quoi. C'est le meilleur buteur de la formation nordiste avec 12 buts et 3 passes décisives.

En revanche, le technicien français des Dogues ne pourra pas compter sur trois joueurs cadres de son effectif. En effet, BenjaminAndré, Xeka et Gabriel ne seront pas présents pour la réception de l’écurie phocéenne. Ces trois joueurs sont suspendus.