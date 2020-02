PSG Mercato : Ça se complique encore pour la succession de Tuchel

Thomas Tuchel sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur lors de la double confrontation à venir entre le PSG et le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. En cas de faux pas, le technicien allemand devrait prendre la porte.

Incertitudes autour de l’avenir de Thomas Tuchel au PSG

Quatre ans plus tard, le PSG va-t-il enfin disputer un quart de finale de Ligue des Champions ? La question se pose à quelques jours de la double confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la C1. Thomas Tuchel sait qu’il s’agit bien plus que de simples retrouvailles contre son ancien club.

Le technicien allemand joue son avenir cette saison en Ligue des Champions. La direction du Paris Saint-Germain ne devrait pas tolérer un nouvel échec en C1. D’après Luis Fernandez, les actionnaires du club de la capitale visent au moins la finale cette année. C’est dire la tâche qui attend l’actuel coach parisien.

Même s’il reste un an de contrat à Thomas Tuchel au PSG, il n’est pas à exclure qu’il soit remercié s’il venait à ne pas atteindre l’objectif du club. En coulisses, Leonardo multiplie les pistes pour assurer la succession de Tuchel. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne manque d’ailleurs pas de cibles. Le technicien brésilien voudrait faire venir une vieille connaissance à Paris.

Mauvaise nouvelle pour Leonardo dans le dossier Allegri

D’après Tuttosport, Leonardo songe à Massimiliano Allegri pour remplacer Thomas Tuchel. Le technicien italien est sans club depuis son éviction de la Juventus Turin l’été dernier. Après une année sabbatique, l’ancien coach de la Juve est disposé à reprendre du service l’été prochain. Chose qui réjouit le directeur sportif du PSG.

Sauf que Leonardo devra cravacher pour convaincre Massimiliano Allegri de le rejoindre au PSG. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble au Milan AC. Toujours selon Tuttosport, outre le Paris Saint-Germain, l’entraîneur italien est très apprécié en Premier League et une offre devrait lui parvenir l’été prochain. De même, le journal révèle que les Rossoneri n’excluent pas de rapatrier Massimiliano Allegri à Milan l’été prochain.

Autant dire que la tâche s’annonce compliquée pour Leonardo. La piste menant à Pep Guardiola est tout autant corsée. Le coach de Manchester City est sur les tablettes de la Juventus de Turin. La succession de Thomas Tuchel n’est pas encore acquise. D’où l’intérêt du technicien allemand de réussir en C1 pour cimenter sa place à Paris.