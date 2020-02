ASSE : Après la qualification en Coupe, Claude Puel songe à Brest

L’ ASSE a éliminé l’Épinal (2-1), en quart de finale de la Coupe de France. Claude Puel salue la qualification de son équipe, tout en songeant au prochain match contre le Stade Brestois en Ligue 1.

Claude Puel immédiatement tourné vers la Ligue 1

Grâce aux buts de Denis Bouanga et Mahdi Camara contre l'Épinal, l' ASSE est en demi-finale de la Coupe de France. Claude Puel est satisfait pour la qualification de son équipe. « L’essentiel était de passer ce tour et on l’a fait », s’est-il réjoui. Cependant, il n’a pas le temps de savourer le passage en demi-finale. Il songe immédiatement à la Ligue 1 et au match de la 25e journée, contre le Stade Brestois, dimanche (17h).

En championnat, l’AS Saint-Étienne a perdu ses trois derniers matchs. Sur les huit derniers, elle n’en a gagné qu’un seul. Une série négative à laquelle Claude Puel veut mettre un terme. Mais l’entraineur des Verts déplore le rapprochement ou l’enchainement des matchs. Il s’inquiète également pour les nombreux blessés dans son effectif.

L' ASSE pourrait-elle mettre fin à sa série noire à Brest ?

« L’objectif numéro un, c’est toujours le prochain match et je ne sais pas comment nous allons récupérer et sur quels joueurs on pourra compter dimanche prochain à Brest », a-t-il déclaré, après la victoire sur l’Épinal.

Néanmoins, Claude Puel se félicite de « cette victoire » qui selon lui « fait du bien au club », avant le déplacement à Brest. « Le plus important, c’est de casser notre spirale négative en championnat. On se remet toujours plus vite en état de marche après une victoire », a confié le coach de l’ ASSE.

Parlant de blessés, les Stéphanois sont privés de Wahbi Khazri, Romain Hamouma, Ryad Boudebouz, Yohan Cabaye, Jean-Eudes Ahoulou et de Zaydou Youssouf (gravement blessé au genou et bientôt opéré). Notons que l' ASSE est 15e de Ligue 1 avec 28 points, tandis que Brest est 13e avec 30 points.

Pour rappel, Sainté affrontera le Stade Rennais en demi-finale de la coupe de France.