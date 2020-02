RC Lens Mercato : Le départ d'un gardien de but programmé ?

Avec trois gardiens dans son effectif et Valentin Belon actuellement en prêt au Stade Lavallois, le RC Lens ne manque pas de solutions à ce poste. Au vu de la situation, le dernier cité pourrait d'ailleurs ne jamais revenir dans son club formateur...

RC Lens : Valentin Belon définitivement transféré ?

Avec Jean-Louis Leca, le RC Lens dispose de l'un des meilleurs gardiens de Ligue 2. Titulaire indiscutable à ce poste depuis son arrivée en 2018, le Corse devrait garder sa place de numéro un la saison prochaine, même si l'arrivée du Toulousain Baptiste Reynet a été à un moment évoqué du côté des Sang et Or.

Derrière Leca, deux gardiens se partagent les miettes, en l'occurrence le jeune Didier Desprez - 20 ans et trois titularisations en Coupe de la Ligue - et Thomas Vincensini, qui avait gardé les buts du RCL sur la pelouse du Mans lors de la première journée de Ligue 2.

Un quatrième portier appartient également au RC Lens, Valentin Belon. Prêté cet été à Laval (National) pour un an, le natif de Béthune a vécu six premiers mois compliqués du côté de la Mayenne, ne disputant son premier match que le 13 décembre dernier. Mais sa situation a évolué positivement depuis sa première apparition contre Avranches puisqu'il a été titularisé à cinq reprises lors des six dernières rencontres jouées par le neuvième de National.

"Ce poste de numéro un a été une surprise pour moi. J’y pensais mais je ne m’y attendais pas. Je bosse depuis le début de la saison, je me sens bien ici, donc c’est positif. Le but maintenant est d’être le plus régulier et le meilleur possible", a déclaré dans Ouest-France celui qui avait disputé six matches de Ligue 1 avec Lens lors de la saison 2014-2015.

De quoi vouloir s'installer en Mayenne pour Valentin Belon, qui est sous contrat avec le club nordiste jusqu'en juin 2021 ? "Pour la suite, il me reste un an de contrat avec Lens, mais je ne suis pas fermé. Laval est un bon club, avec de réelles ambitions et je me sens bien ici."

Reste également à savoir ce que souhaiteront faire les dirigeants lensois avec ce pur produit du centre de formation nordiste...